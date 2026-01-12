لإنهاء أزمة المرور ببنها.. محافظ القليوبية يشكل لجنة فنية ويحدد جدولا زمنيا

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمواجهة ملف التكدسات المرورية بمدينة بنها،​ وذلك في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

شارك في الاجتماع لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأساتذة كلية الهندسة بجامعة بنها وإدارة مرور القليوبية، لوضع خارطة طريق شاملة تستهدف القضاء على الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة.

​استهل المحافظ الاجتماع باستعراض تقارير مفصلة حول "نقاط الاختناق" الرئيسية داخل المدينة، والوقوف على الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تعطيل حركة السير في أوقات الذروة.

وبناءً عليه أصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها: ​نخبة من المهندسين الاستشاريين من جامعة بنها و​ممثلين عن إدارة المرور ومديرية الطرق والمختصين بالمحافظة.

حلول فورية

و​شدد المهندس أيمن عطية على أن العمل سيسير في اتجاهين متوازيين لضمان فاعلية النتائج: المسار السريع والذي سيتم من خلاله تنفيذ حلول فورية تشمل إعادة تنظيم بعض المحاور وتعديل الاتجاهات، ورفع أي إشغالات تعيق حركة المارة والمركبات و​المسار المستدام والذي سيتم من خلال إعداد دراسة هندسية متكاملة تتضمن حلولا جذرية ومبتكرة تضمن انسيابية المرور لسنوات قادمة، مع مراعاة التوسع العمراني المستقبلي للمدينة​.

وفي لفتة تعكس الجدية في التنفيذ وجه المحافظ بضرورة اقتران الدراسة بـجدول زمني محدد وتحديد واضح للمسؤوليات لكل جهة، فيما صرح المحافظ خلال الاجتماع قائلا ​"هدفنا ليس مجرد حلول مؤقتة بل نسعى لتقديم خدمة تليق بالمواطن القليوبي".

ويأتي هذا التحرك كجزء من رؤية المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحويل مدينة بنها إلى نموذج في الانضباط المروري، بما يخدم الانتقال اليومي داخل وخارج المدينة.