قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب مرض شيرين عبد الوهاب
بعد فوز العميل السري بـ جولدن جلوب .. فرص الفيلم البرازيلي للتتويج بالأوسكار
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منتجات مطروح الزراعية والبيئة في معرض كنوز بالقليوبية

محافظ القليوبية خلال استقبال نائب محافظ مطروح
محافظ القليوبية خلال استقبال نائب محافظ مطروح
ايمن محمود

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود محافظة مطروح لترويج والتسويق لمنتجات المحافظة من المشروعات اليدوية والتراثية والحرفية ومنتجات الزيتون والتمور وكافة السلع التى تشتهر بها المحافظة وتلاقى اقبالا عليها نظرا لجودتها .

وأضاف محافظ مطروح، أن ذلك ضمن رؤية محافظة مطروح لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق جديدة لها في مختلف محافظات مصر لدعم الأسر المنتجة والشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفير نافذة تسويقية لمنتجاتهم طوال العام.

وأشار محافظ مطروح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، استقبل الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمد فوزي معاون محافظ القليوبية، لبحث وتنسيق التفاصيل الخاصة بإطلاق النسخة الخامسة من معرض “كنوز مطروح – هدية مطروح للمحافظات” بأرض حديقة الطفل بمدينة بنها خلال الفترة من 1حتى 15فبراير 2026.

فى بداية اللقاء نقل نائب مطروح تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وسعادته للتعاون المشترك والمثمر بين محافظة مطروح ومحافظة القليوبية لإقامة معرض كنوز مطروح هدية مطروح للمحافظة للعام الثانى على التوالى  بعد   النجاح الباهر للمعرض خلال إقامته في نسخته الأولى بمحافظة القليوبية  وما حظي به من  إقبال جماهيري كبير وأسهم في التعريف بمنتجات مطروح التراثية ودعم المنتجين المحليين.

كما تم خلال  اللقاء، الاتفاق على الترتيبات التنظيمية واللوجستية لإقامة النسخة الخامسة من المعرض بمدينة بنها، بما يضمن خروجه بالشكل اللائق وتحقيق أهدافه في الترويج للمنتجات المميزة لمحافظة مطروح، وعلى رأسها التمور، والزيتون، ومنتجات الحرف اليدوية والتراثية، بما يعزز فرص التسويق ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي بين المحافظتين ويدعم أبناء مطروح في التسويق لمنتجاتهم.

يذكر أن المعرض سبق إقامته في نسخته الأولى بمدينة بنها محافظة القليوبية، ونسخته الثانية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والثالثة بمدينة مرسى مطروح، ومن المقرر إقامة النسخة الرابعة بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من 22 حتى 30 يناير 2026 كما يعد المعرض  نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المحلية، وتشجيع الصناعات الصغيرة والحرف التراثية، بما يعود بالنفع على المواطنين والمنتجين على حد سواء.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح منتجات سيوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

الدكتورة رانيا المشاط

التخطيط: ضرورة وضع خطة لتعزيزات الشبكة القومية لاستقبال إنتاجات الطاقة الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يتفقد منطقة بطاريات تخزين محطة أوبيليسك للطاقة الشمسية

رئاسة 3 سيدات للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

رئاسة 3 سيدات للجلسة الافتتاحية للنواب| القومي للمرأة: مشهد تاريخي وغير مسبوق

بالصور

لن تتخيلها .. أسباب مرض شبرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بفستان من اللون الأخضر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بحفل جولدن جلوب

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد