منتجات مطروح الزراعية والبيئة في معرض كنوز بالقليوبية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود محافظة مطروح لترويج والتسويق لمنتجات المحافظة من المشروعات اليدوية والتراثية والحرفية ومنتجات الزيتون والتمور وكافة السلع التى تشتهر بها المحافظة وتلاقى اقبالا عليها نظرا لجودتها .

وأضاف محافظ مطروح، أن ذلك ضمن رؤية محافظة مطروح لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق جديدة لها في مختلف محافظات مصر لدعم الأسر المنتجة والشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفير نافذة تسويقية لمنتجاتهم طوال العام.

وأشار محافظ مطروح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، استقبل الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمد فوزي معاون محافظ القليوبية، لبحث وتنسيق التفاصيل الخاصة بإطلاق النسخة الخامسة من معرض “كنوز مطروح – هدية مطروح للمحافظات” بأرض حديقة الطفل بمدينة بنها خلال الفترة من 1حتى 15فبراير 2026.

فى بداية اللقاء نقل نائب مطروح تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وسعادته للتعاون المشترك والمثمر بين محافظة مطروح ومحافظة القليوبية لإقامة معرض كنوز مطروح هدية مطروح للمحافظة للعام الثانى على التوالى بعد النجاح الباهر للمعرض خلال إقامته في نسخته الأولى بمحافظة القليوبية وما حظي به من إقبال جماهيري كبير وأسهم في التعريف بمنتجات مطروح التراثية ودعم المنتجين المحليين.

كما تم خلال اللقاء، الاتفاق على الترتيبات التنظيمية واللوجستية لإقامة النسخة الخامسة من المعرض بمدينة بنها، بما يضمن خروجه بالشكل اللائق وتحقيق أهدافه في الترويج للمنتجات المميزة لمحافظة مطروح، وعلى رأسها التمور، والزيتون، ومنتجات الحرف اليدوية والتراثية، بما يعزز فرص التسويق ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي بين المحافظتين ويدعم أبناء مطروح في التسويق لمنتجاتهم.

يذكر أن المعرض سبق إقامته في نسخته الأولى بمدينة بنها محافظة القليوبية، ونسخته الثانية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والثالثة بمدينة مرسى مطروح، ومن المقرر إقامة النسخة الرابعة بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من 22 حتى 30 يناير 2026 كما يعد المعرض نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المحلية، وتشجيع الصناعات الصغيرة والحرف التراثية، بما يعود بالنفع على المواطنين والمنتجين على حد سواء.