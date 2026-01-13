تعليم القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا موسعا ضم مسؤولي الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وفي إطار المتابعة الدقيقة للاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2025 / 2026، وبحضور تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.

ضوابط العملية الامتحانية

وشدد مدير تعليم القليوبية، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، مؤكداً على تأمين أوراق الأسئلة وتوفير أقصى درجات التأمين لنقل وتوزيع أوراق الأسئلة والإجابة، وضمان سرية العمل داخل المطبعة السرية، وانضباط اللجان مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان، وتطبيق قانون الغش بكل حزم لضمان تكافؤ الفرص.



ووجه مدير تعليم القليوبية، بضرورة تجهيز المرافق مراجعة جاهزية القاعات واللجان من حيث الإضاءة والتهوية، وتوفير بيئة هادئة ومريحة للطلاب لأداء الامتحانات التي تستمر حتى 22 يناير الجاري، مع التنسيق المشترك وتفعيل غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لرصد أي معوقات والتعامل معها فورا.



وأوضح "عبده"، أن الهدف الأسمى هو خروج الامتحانات بمظهر حضاري يليق بمكانة محافظة القليوبية، مع مراعاة الدقة المتناهية في أعمال التصحيح ورصد الدرجات لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، مؤكدا أن التفوق يبدأ ببيئة آمنة، حيث تمضي قيادات تعليم القليوبية بخطى واثقة نحو امتحانات عنوانها العدالة والانضباط، لتظل مصلحة الطالب هي البوصلة والغاية.