محافظ القليوبية يترأس اجتماعا موسعا لتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الخصوص

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الخصوص.

يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة المحافظة لتطوير العمران القائم وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

الاشتراطات التخطيطية الجديدة



وتناول الاجتماع استعراض الموقف الحالي للحيز العمراني والاشتراطات التخطيطية الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على كيفية استغلال مساحة 67 فداناً تم إضافتها مؤخراً للحيز العمراني للمدينة.



وأكد المحافظ أنه سيتم تخصيص هذه المساحة لتكون "منطقة خدمات متكاملة" تضم مشروعات في قطاعات الصحة، التعليم، والخدمات العامة، وذلك لسد العجز في المرافق الأساسية وتوفير متنفس خدمي جديد لأهالي مدينة الخصوص.



وخلال اللقاء، أكد المهندس أيمن عطية أن الهدف الاستراتيجي من تحديث المخطط هو صياغة رؤية مستقبلية شاملة لمدينة الخصوص، تشمل تحديث شبكات الطرق والمواصلات، وتطوير برامج الإسكان، ورفع كفاءة البنية الأساسية وتوفيق اوضاع الكيانات الصناعية الموجودة بالمدينة لمنع الانشطة المخالفة مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تركز على "رصد وتحليل الوضع الراهن" لجمع بيانات دقيقة تعكس احتياجات المواطنين الفعلية على أرض الواقع، مما يضمن وضع اشتراطات تخطيطية مرنة وعملية.



من جانبها، أعلنت هيئة التخطيط العمراني عن بدء العمل الفعلي في تحديث المخطط بالتنسيق مع المحافظة ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن المخطط الجديد سيعمل على تعزيز المزايا التنافسية لمدينة الخصوص وتحديد فرص التنمية المتاحة.



وحضر الاجتماع كل من نائب المحافظ والسكرتير العام وأعضاء مجلس النواب عن مدينة الخصوص وممثلون عن هيئة التخطيط العمراني بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلي مديريات الخدمات (الصحة، التربية والتعليم، الأبنية التعليمية، الطرق، الشباب والرياضة).