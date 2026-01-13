قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان توقيع بروتوكول تعاون طبي للارتقاء بالخدمات الصحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين جامعة بنها ومديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، في إطار دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

أهداف البروتوكول

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز مجالات التعليم الطبي والتدريب المستمر، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والطبية بكلية طب بنها لدعم مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة القليوبية.
ووقّع البروتوكول عن جامعة بنها الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب، وعن مديرية الشؤون الصحية الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار.
وأعرب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن سعادته البالغة بهذا التعاون المثمر، مؤكدًا أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة، كونه من أكثر القطاعات ارتباطًا بحياة المواطن اليومية. وأشار إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة إنشائية غير مسبوقة وتطويرًا شاملًا للمنظومة الصحية، تمثلت في افتتاح وتشغيل مستشفى كفر شكر المركزي ومستشفى القناطر الخيرية المركزي، إلى جانب الاستعداد لافتتاح مستشفى طوخ المركزي قريبًا، فضلًا عن إنشاء وتطوير عشرات الوحدات الصحية والمراكز الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».


وأوضح المحافظ أن هذه الصروح الطبية الحديثة، بما تضمه من تجهيزات متطورة، تتطلب كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الاستعانة بخبرات أساتذة جامعة بنها تمثل ضمانة حقيقية لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بطموحات المواطن القليوبي.
ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تضع جميع إمكاناتها العلمية والبشرية في خدمة محافظة القليوبية ومواطنيها، موضحًا أن هذا البروتوكول يتيح نقل الخبرات السريرية لأساتذة كلية الطب إلى الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات وزارة الصحة، إلى جانب فتح قاعات التدريب والامتحانات بالجامعة لدعم العملية التعليمية والتدريبية، مؤكدًا دور الجامعة كبيت خبرة وطني يدعم خطط الدولة في بناء الإنسان المصري.
وأضاف رئيس الجامعة أن كلية الطب بجامعة بنها، بما تمتلكه من قامات علمية وتجهيزات تعليمية متقدمة، لن تدخر جهدًا في إنجاح هذا التعاون، لافتًا إلى أن البروتوكول يجسد رؤية الجامعة التي تقوم على ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، ونقل الخبرات الميدانية لتدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات الأخرى، بما يسهم في بناء نظام صحي متكامل وقوي يخدم المواطن القليوبي في المقام الأول.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في إدارة المنظومة الصحية بالمحافظة، حيث يساهم بشكل مباشر في نقل الخبرات الأكاديمية والبحثية من الجامعة إلى الممارسات الطبية اليومية داخل مستشفيات وزارة الصحة.
وأوضح أن المديرية تسعى من خلال هذا التعاون إلى تفعيل برامج التدريب «على رأس العمل» للأطقم الطبية، وتطوير برامج الزمالة المصرية تحت إشراف قامات علمية مرموقة، بما يضمن رفع كفاءة التشخيص والعلاج، ويخفف عن المواطنين مشقة الانتقال إلى المستشفيات الجامعية، من خلال تقديم خدمات تخصصية متميزة داخل المستشفيات المركزية والوحدات الصحية بالمراكز والقرى>

القليوبية جامعة بنها بروتوكول تعاون محافظ القليوبية مديرية الشئون الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية لمعبر رفح

صورة ارشيفية

الحرب مستمرة.. غارات روسية على مواقع تخزين مسيرات أوكرانية بعيدة المدى

صورة ارشيفية

صلاح حسب الله: ظروف الانتخابات تضع مجلس النواب الحالي أمام تحد كبير

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد