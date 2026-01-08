قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
وزير الخارجية: مصر تسعى لإزالة العقبات أمام الصادرات المصرية إلى أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعى

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قامت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث بتوزيع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي ووحدة أمراض الدم للأطفال.


جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ، والأستاذ إبراهيم عبد الله مديرعام رعاية الشباب بالجامعة، ومسئولي النشاط الاجتماعي برعاية الشباب ، وعدد من طلاب الجامعة.

تقديم الهدايا

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم الدعم المادي والمعنوي وتقديم الهدايا للأطفال كنوع من المساعدة في تخفيف الألم والمعاناة خلال عملية الغسيل.
وحثت نائب رئيس الجامعة الأطقم الطبية والتمريض والقائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية تقديم مزيد من الجهد لراحة المرضى وتخفيف آلامهم ، متمنية الشفاء العاجل للجميع .

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

