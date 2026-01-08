نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعى

قامت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث بتوزيع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي ووحدة أمراض الدم للأطفال.



جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ، والأستاذ إبراهيم عبد الله مديرعام رعاية الشباب بالجامعة، ومسئولي النشاط الاجتماعي برعاية الشباب ، وعدد من طلاب الجامعة.

تقديم الهدايا

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم الدعم المادي والمعنوي وتقديم الهدايا للأطفال كنوع من المساعدة في تخفيف الألم والمعاناة خلال عملية الغسيل.

وحثت نائب رئيس الجامعة الأطقم الطبية والتمريض والقائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية تقديم مزيد من الجهد لراحة المرضى وتخفيف آلامهم ، متمنية الشفاء العاجل للجميع .