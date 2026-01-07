قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
ستارمر: إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيخضع لتصويت البرلمان
مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة
ميلاد يوحّد المصريين.. قداس العيد ورسائل تؤكد أن مصر وطن للجميع
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

تواصل النيابة الإدارية غدًا، تحقيقاتها في واقعة اندلاع حريق داخل أحد مراكز علاج الإدمان بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن مصرع سبعة من النزلاء وإصابة أربعة آخرين، إلى جانب حدوث تلفيات مادية بالمكان.


جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبناءً على ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن الحادث الذي وقع عصر يوم الإثنين الموافق 5 يناير الجاري.


وكان المستشار صلاح الوكيل، مدير النيابة الإدارية ببنها (القسم الثاني)، قد انتقل إلى موقع الحادث على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشارة إيمان لاشين، والمستشارة أسماء فرجاني، والمستشار الدكتور طارق بدران، والسيدة الأستاذة آية لاشين وكيل النيابة، لإجراء المعاينة الميدانية للمنشأة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، برئاسة نائب مدير إدارة العلاج الحر.


وكشفت المعاينة أن المركز يقع داخل عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، ويشغل طابقين، حيث يضم الدور الأرضي مكتب الأطباء وشقة بها ثلاث غرف للنزلاء وغرفة للمشرفين والتمريض، إضافة إلى سلم داخلي يؤدي إلى الطابق الأول العلوي الذي يضم ثلاث غرف أخرى للنزلاء. وتبين أن الحريق نشب بالغرفة الخلفية بالطابق العلوي، والتي تضم السلم المؤدي للطابق، ما أدى إلى تفحم كامل محتوياتها.


كما ناقشت النيابة أعضاء اللجنة المختصة بشأن اشتراطات الترخيص الصادر للمركز، وإجراءات التفتيش السابقة من الجهات المعنية، ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.


وعقب انتهاء المعاينة، قرر المستشار الدكتور طارق بدران تكليف اللجنة المختصة بسرعة إعداد تقرير فني تفصيلي مدعم بالمستندات، لعرضه على النيابة في جلسة لاحقة.


وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات لاستكمال كافة جوانب الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

النيابة الإدارية مدينة بنها القليوبية محافظة القليوبية بنها

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

قطارات السكك الحديدية

تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | اختبار منزلي يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا.. قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل

التهاب الحلق

غير البرد .. أسباب غير متوقعة لالتهاب الحلق

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

طريقة عمل فاهيتا الدجاج.. بخطوات سهلة زي المطاعم

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

