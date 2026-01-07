النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية

تواصل النيابة الإدارية غدًا، تحقيقاتها في واقعة اندلاع حريق داخل أحد مراكز علاج الإدمان بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن مصرع سبعة من النزلاء وإصابة أربعة آخرين، إلى جانب حدوث تلفيات مادية بالمكان.



جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبناءً على ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن الحادث الذي وقع عصر يوم الإثنين الموافق 5 يناير الجاري.



وكان المستشار صلاح الوكيل، مدير النيابة الإدارية ببنها (القسم الثاني)، قد انتقل إلى موقع الحادث على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشارة إيمان لاشين، والمستشارة أسماء فرجاني، والمستشار الدكتور طارق بدران، والسيدة الأستاذة آية لاشين وكيل النيابة، لإجراء المعاينة الميدانية للمنشأة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، برئاسة نائب مدير إدارة العلاج الحر.



وكشفت المعاينة أن المركز يقع داخل عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، ويشغل طابقين، حيث يضم الدور الأرضي مكتب الأطباء وشقة بها ثلاث غرف للنزلاء وغرفة للمشرفين والتمريض، إضافة إلى سلم داخلي يؤدي إلى الطابق الأول العلوي الذي يضم ثلاث غرف أخرى للنزلاء. وتبين أن الحريق نشب بالغرفة الخلفية بالطابق العلوي، والتي تضم السلم المؤدي للطابق، ما أدى إلى تفحم كامل محتوياتها.



كما ناقشت النيابة أعضاء اللجنة المختصة بشأن اشتراطات الترخيص الصادر للمركز، وإجراءات التفتيش السابقة من الجهات المعنية، ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.



وعقب انتهاء المعاينة، قرر المستشار الدكتور طارق بدران تكليف اللجنة المختصة بسرعة إعداد تقرير فني تفصيلي مدعم بالمستندات، لعرضه على النيابة في جلسة لاحقة.



وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات لاستكمال كافة جوانب الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.