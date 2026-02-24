قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من مليار يورو لإعادة تأهيل شبكة الطاقة في أوكرانيا
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
ديني

مجلس حكماء المسلمين: الأزهر الشريف منارة عالمية لنشر قيم السلام والتعايش

مجلس حكماء المسلمين:
مجلس حكماء المسلمين:
أ ش أ

 أكد مجلس حكماء المسلمين أن الأزهر الشريف شكل على مدار تاريخه الطويل ركيزة أساسية في نشر قيم السلام والتعايش، وترسيخ منهج الحوار واحترام التعددية، وأسهم بدور محوري في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، محافظا على رسالته العالمية التي تجمع بين أصالة التراث ومتطلبات العصر.

وهنأ المجلس فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، وعلماء الأزهر الشريف وطلابه وخريجيه وجميع محبِّيه حول العالم؛ بمناسبة مرور 1086 عاما هجريا على تأسيسه، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إن هذا الصرح العلمي والدعوي العريق ظل عبر القرون منارة للوسطية والاعتدال، وحصنا راسخا للعلم الشرعي والفكر الإنساني المستنير.

وأضاف أن الأزهر الشريف سيظل أحد أهم المؤسسات الدينية والعلمية في العالم بما يحمله من رسالة إنسانية راسخة تقوم على نشر العلم وتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح، مشيرا إلى أن ما يقدمه الأزهر من جهود علمية وفكرية يسهم في ترسيخ قيم الأخوّة الإنسانية وبناء جسور الحوار بين الشعوب والثقافات.

وأشاد بجهود فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في قيادة مسيرة التجديد الفكري وتعزيز خطاب الوسطية والاعتدال، ودوره البارز في دعم الحوار بين الأديان والثقافات وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية عالميا، مؤكدا أن الأزهر الشريف يواصل أداء رسالته التاريخية في نشر العلم الصحيح وصون الهوية الحضارية وتعزيز ثقافة السلام والتعايش بين البشر.

وجدد مجلس حكماء المسلمين اعتزازه بمكانة الأزهر الشريف ودوره العالمي الرائد، داعيًا الله تعالى أن يديم عليه رسالته العلمية والإنسانية، وأن يوفِّق علماءه وطلابه لمواصلة مسيرته في نشر العلم والخير وصناعة السلام.

حكماء المسلمين الأزهر نشر قيم السلام

