القليوبية .. ضبط 14 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بطوخ

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة تفتيشية موسعة بدائرة مركز طوخ.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وتنفيذ حملات مستمرة ومكثفة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة الدكتور عفيفي إبراهيم، مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

مضبوطات غير صالحة

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط لحوم وكبدة مجهولة المصدر، ودواجن ورومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، بإجمالي وزن بلغ 14 طناً، تمثل خطورة على الصحة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات، والتحفظ عليها، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وأكد محافظ القليوبية على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشدداً على تطبيق القانون بكل حزم حفاظاً على سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.