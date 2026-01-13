قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
محافظات

السيطرة على حريق شب فى مطعم بالقليوبية دون إصابات

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى مطعم بمنطقة أرض الجنينة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغا بالواقعة


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مطعم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.


وعلى الفور انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالمحافظة، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات نشوب حريق فى مطعم نتيجة إشتعال النيران في المدخنة دون خسائر بشرية، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية حريق مطعم شبرا الخيمة محافظة القليوبية

