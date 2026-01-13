السيطرة على حريق شب فى مطعم بالقليوبية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى مطعم بمنطقة أرض الجنينة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغا بالواقعة



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مطعم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.



وعلى الفور انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالمحافظة، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات نشوب حريق فى مطعم نتيجة إشتعال النيران في المدخنة دون خسائر بشرية، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.