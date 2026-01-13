مستشفى القناطر الخيرية ينقذ شابا مصابا بنزيف بالمخ إثر حادث سير

استقبل مستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شابا يبلغ من العمر 21 عاما، مصابا بنزيف خارج الأم الجافية ونزيف تحت الأم العنكبوتية بالمخ إثر حادث سير، ما أدى إلى تدهور مستوى وعيه.

التعامل مع المريض

وعلى الفور، تم التعامل مع الحالة طبقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، حيث أُجريت الأشعة اللازمة والتشخيص الدقيق، واتُخذ القرار بإجراء تدخل جراحي طارئ لتفريغ النزيف، وتمت العملية بنجاح، مما أسهم في إنقاذ حياة المريض، يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير الصحة وتوجيهات محافظ القليوبية، وحرص الدولة على سرعة إنقاذ الحالات الحرجة.





وبعد العملية، تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية الدقيقة،ويُعد هذا التدخل السريع إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل مستشفى القناطر الخيرية، ويعكس كفاءة وجاهزية الأطقم الطبية على مدار الساعة لخدمة أهالي محافظة القليوبية.