الحرب على إيران.. انفجار قوي يهز محافظة أصفهان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار قوي في محافظة أصفهان وسط إيران .
فيما ذكر موقع واللا العبري نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي القول بأن سلاح الجو يصعد من هجماته ضد منصات الصواريخ الثابتة والمتحركة في إيران.
وفي لبنان ؛ قالت القناة ١٢ الإسرائيلية أنه تم رصد نحو 5 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان إلى منطقة الجليل وجرى اعتراض بعضها.
ومنذ قليل ؛ أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمالي فلسطين المحتلة، حيث تم إصابة أحد الرادارات ومبنى قيادي لحيش الاحتلال .
ووفق البيان الصادر عن حزب الله اللبناني ؛ فقد تم استهداف قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل برشقة صاروخية كبيرة.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم ؛ أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ عملية هجومية بطائرات مسيّرة استهدفت رادارات وغرف تحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال إسرائيل.