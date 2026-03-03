قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر
كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية
الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب
أخبار العالم

الحرب على إيران.. انفجار قوي يهز محافظة أصفهان

إنفجار - أرشيفي
محمود نوفل

 
أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار قوي في محافظة أصفهان وسط إيران .

فيما ذكر موقع واللا العبري نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي القول بأن سلاح الجو يصعد من هجماته ضد منصات الصواريخ الثابتة والمتحركة في إيران.

وفي لبنان ؛ قالت القناة ١٢ الإسرائيلية أنه تم رصد نحو 5 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان إلى منطقة الجليل وجرى اعتراض بعضها.

ومنذ قليل ؛ أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمالي فلسطين المحتلة، حيث تم إصابة أحد الرادارات ومبنى قيادي لحيش الاحتلال .

ووفق البيان الصادر عن حزب الله اللبناني ؛ فقد تم استهداف قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل برشقة صاروخية كبيرة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم ؛ أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ عملية هجومية بطائرات مسيّرة استهدفت رادارات وغرف تحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال إسرائيل.

إيران حزب الله جيش الاحتلال أصفهان فلسطين المحتلة

بالصور

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

جفاف العين فى رمضان

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة

