الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

اليوم .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

تنطلق اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية وسط استعدادات مشددة.
 

ومن المقرر أن يقوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بجولة تفقدية للاطمئنان علي سير الامتحانات بمدارس مدينة بنها.
 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2026 بمدارس المحافظة، اليوم الخميس، والتي تستمر حتى يوم الخميس 22 يناير 2026، وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.
 

وتابعت، أنه من المقرر أن يؤدي الطلاب في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية مادة امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان التربية الفنية لمدة ساعتين، بالإضافة إلى امتحان التربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية لمدة ساعة.
وتستكمل الامتحانات يوم السبت 17 يناير بأداء امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بينما يؤدي الطلاب يوم الأحد 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية، ساعتين لكل مادة.
وأشارت إلى أنه يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، على أن يُعقد يوم الأربعاء 21 يناير امتحانى العلوم لمدة ساعتين والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.
 

الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة

 

وشدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية.


وأكد وكيل الوزارة على أهمية انضباط اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، مع التطبيق الحازم لقانون مكافحة الغش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
ووجه بضرورة مراجعة جاهزية مقار اللجان من حيث الإضاءة والتهوية وتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات، إلى جانب تفعيل غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.

القليوبية الشهادة الإعدادية محافظ القليوبية امتحانات وزارة التربية والتعليم

