قطع المياه عن الحي الثاني بمدينة العبور بالقليوبية لمدة 5 ساعات

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور في القليوبية عن قطع المياه اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026 عن الحي الثاني – محلية (1)، وذلك لمدة 5 ساعات متواصلة.



وأوضح الجهاز في بيان له أن سبب الانقطاع يرجع إلى أعمال رفع كفاءة خطوط المرافق وربط الخط الجديد بشبكة المياه الرئيسية، في إطار تطوير وتحسين مستوى خدمات البنية التحتية بالمدينة.

تفاصيل قطع المياه

ومن المقرر أن يبدأ قطع المياه في تمام الساعة 10 مساءً ويستمر حتى الساعة 3 صباحًا من اليوم التالي،وناشد جهاز تنمية المدينة السادة المواطنين المتأثرين بالانقطاع تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال، مؤكدًا عودة الخدمة فور الانتهاء من الإصلاحات، ومقدمًا اعتذاره عن أي إزعاج قد ينتج عن ذلك.