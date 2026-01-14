ضبط 24 طن مخللات داخل مصنع بدون ترخيص بالقليوبية

قامت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية يرافقها االلواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب وخالد منصور مدير تحريات جهاز حماية المستهلك وممثلى عن هيئة سلامة الغذاء واعضاء الحملة التموينية والمختصين بالمدينة قليوب.



وشملت الحملة مدينة قليوب وتم التحفظ علي عدد 24 طن تقريبا مخللات تحت التجهيز تشمل مخللات جزر وزيتون وليفت وخيار وبصل وليمون وكذا عدد 300 كيس باجمالي 600 كجم مخللات بدون بيانات.

بدون ترخيص

وتبين ان الموقع غير حاصل على اى تراخيص وغير مجهز بأى مقومات لتصنيع مواد غذائية مما يسبب خطورة كبيرة على المستهلكين وسلامة الغذاء.

ويأتي ذلك للتاكد من الحفاظ علي الصحة العامة والتاكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وتم التاكيد على ان تلك الحملات مستمرة بصفة دورية للتاكد من توافر السلع الغذائية وضبط اسعارها ويأتي ذلك في اطار التوجيهات الخاصة بضبط الاسواق والاهتمام بصحة المواطنين.