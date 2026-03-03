قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محاكمة عصام صاصا بسبب سرقة لحن أغنية شيرين .. 8 أبريل

عصام صاصا
عصام صاصا
رامي المهدي

أجلت المحكمة الاقتصادية، ثاني جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، على خلفية اتهامه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، من خلال استخدام لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب دون الحصول على إذن مسبق من أصحاب الحقوق لجلسة 8 أبريل المقبل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المحامي سامح قناوي ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه صاصا بالاستيلاء على لحن الأغنية وتوظيفه في أعماله الغنائية دون سند قانوني، في مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

كشف المحامي في  البلاغ أن الملحن وائل محمد هو صاحب لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي" التي غنتها شيرين عبدالوهاب ضمن ألبومها الصادر عام 2005 بعنوان "لازم أعيش"، وأنه سبق وتنازل لها قانونيًا عن حق استغلال اللحم، ولكن  عصام صاصا،  أعاد استخدام نفس اللحن في مهرجان بعنوان "كله فارق حالة طوارئ" عام 2021، - كما ورد في البلاغ- وقام بنشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محققًا أرباحًا مادية بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

المحكمة الاقتصادية عصام صاصا شيرين عبد الوهاب

