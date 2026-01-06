سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص

كشفت الفنانة القديرة جليلة محمود عن سبب ابتعادها عن الشاشة خلال السنوات الماضية.

وقالت جليلة محمود في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: الفن هو عملي ودراستي ولا أستطيع الابتعاد عنه، فقدت قضيت عمري في العمل الفني.

وأضاقت جليلة محمود: سبب ابتعادي عن تقديم أعمال فنية، هو ان ما يعرض حاليا أقل من مستوى الاعمال والادوار التي سبق وان قدمتها على مدار مشواري الفني.

تطورات حالتها الصحية:

كشفت الفنانة القديرة جليلة محمود عن تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وقالت الفنانة جليلة محمود، في تصريحات سابقة لـ"صدى البلد": “أنا بخير حاليًا، وأود أن أطمئن الجمهور على حالتي الصحية، فقط أقوم بعمل جلسات بخار لتوسيع الشعب الهوائية، ولكن صحتي جيدة”.

عفاف شعيب:

وأضافت جليلة محمود: “أشكر الجمهور والإعلام والصحافة علي متابعتهم لحالتي والسؤال عني، وهناك عدد كبير من زملائي في الوسط الفني حرصوا على الاطمئنان علي حتى تماثلت للشفاء، وطخاصة الفنانة القديرة عفاف شعيب، التي كانت بمثابة أخت في الوسط الفني، فقد كانت دائمة السؤال علي حتى تحدثت معها بنفسي واطمأنت أنني تماثلت للشفاء”.