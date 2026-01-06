أول ظهور للفنانة هبة السيسي بعد إجراء عملية جراحية

شاركت الفنانة هبة السيسي عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» فيديو من المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.

وظهرت هبة السيسي في الفيديو وهي داخل غرفة الرعاية المركزة، مطمئنة الجمهور عن حالتها الصحية، وموجهة الشكر لكل من اهتم وسأل عنها.

أزمة هبة السيسي الصحية

وأعلنت الفنانة ياسمين جمال أمس خضوع الفنانة هبة السيسي لعملية جراحية خطيرة، وشاركت ياسمين جمهورها منشورا عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك» قالت فيه: «صاحبتي الغالية وعشرة سنين هبة السيسي بعد شوية داخلة تعمل عملية خطيرة.. فلو سمحتوا تدعوا لها تخرج بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لولادها يارب فضلا وليس أمرا ف الدعاء يرد القضاء، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقما رجاء الدعاء لو سمحتم».