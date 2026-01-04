قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من القمر الأزرق إلى الدموي.. 13 بدرا وخسوفات نادرة ترسم لوحة سماوية في 2026
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
فن وثقافة

بعد خضوعها لعملية جراحية.. هبة السيسي تطمئن جمهورها

هبة السيسي
هبة السيسي
سعيد فراج

حرصت الفنانة هبة السيسي، على طمأنة متابعيها على حالتها الصحية، من خلال حسابها الخاص على فيسبوك، بعد العملية الجراحية التي خضعت لها. 

وقامت هبة السيسي، بإعادة نشر رسائل محبيها على ستوري فيسبوك والذين حرصوا على السؤال عنها، ولكنها لم تكشف طبيعة الجراحة التي أجرتها وتطورات حالتها الصحية. 

منشور هبة السيسي 

هبة السيسي 

نشرت الفنانة ياسمين جمال منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه عن خضوع الفنانة هبة السيسي لعملية جراحية خطيرة ولم تكشف عن تفاصيلها. 

وكتبت الفنانة ياسمين جمال: “صاحبتي الغالية وعشرة سنين هبة السيسي بعد شوية داخلة تعمل عملية خطيرة.. فلو سمحتوا تدعوا لها تخرج بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لولادها يارب فضلا وليس أمرا فالدعاء يرد القضاء، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقما رجاء الدعاء لو سمحتم”.

ونشرت هبة السيسي صورة لغرفة العناية المركزة وطالبت الدعاء له بالشفاء

هبة السيسي تكشف تفاصيل حذف مشاهدها فى فيلم كتكوت 

من ناحية أخرى كشفت الفنانة هبة السيسي، عن سبب حذف مشاهدها في فيلم كتكوت بطولة الفنان محمد سعد، الذي عُرض عام 2006 وحقق نجاحاً كبيراً، بجانب حديثها عن إحدى الفنانات التي جعلتها تعتذر عن عرض مسرحية “يا إحنا يا هما” .

وأضافت: "لفت الانتباه حلو ولكن مش بالشكل ده وإن الناس تقول إني حطمت الدريس كود، لأ ده مكنش مقصود أصلًا إني أبقى تريند، والناس صدقوني لما اعتذرت علشان دي الحقيقة".

كما علّقت هبة السيسي، خلال تصريحاتها عن أزمة فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي، قائلة: "أنا نمت وصحيت لقيت كل القنوات بتكلمني والصحافة عن فستاني في مهرجان القاهرة السينمائي، الأول استغربت الموضوع ومكنتش اتفرجت على صوري على الريد كاربت، وبعد ما شوفتهم فهمت ليه حصل ضجة على الفستان، وأنا مش بحب التريند ومش بحب أبقى محط الأنظار، ولو بقيت تريند محبش أتحط في موقف يسيئ ليا".

وأضافت: لفت الانتباه حلو ولكن مش بالشكل ده وإن الناس تقول إني حطمت الدريس كود، لأ ده مكنش مقصود أصلًا إني أبقى تريند، والناس صدقوني لما اعتذرت علشان دي الحقيقة" .

