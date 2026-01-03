قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هبة السيسي تخضع لعملية جراحية خطيرة.. تفاصيل

أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة ياسمين جمال منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه عن خضوع الفنانة هبة السيسي لعملية جراحية خطيرة ولم تكشف عن تفاصيلها. 

وكتبت الفنانة ياسمين جمال: “صاحبتي الغالية وعشرة سنين هبة السيسي بعد شوية داخلة تعمل عملية خطيرة.. فلو سمحتوا تدعوا لها تخرج بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لولادها يارب فضلا وليس أمرا فالدعاء يرد القضاء، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقما رجاء الدعاء لو سمحتم”.

ونشرت هبة السيسي صورة لغرفة العناية المركزة وطالبت الدعاء له بالشفاء .  

هبة السيسي 

هبة السيسي تكشف تفاصيل حذف مشاهدها فى فيلم كتكوت 

من ناحية أخرى كشفت الفنانة هبة السيسي، عن سبب حذف مشاهدها في فيلم كتكوت بطولة الفنان محمد سعد، الذي عُرض عام 2006 وحقق نجاحاً كبيراً، بجانب حديثها عن إحدى الفنانات التي جعلتها تعتذر عن عرض مسرحية “يا إحنا يا هما” .

وأضافت: "لفت الانتباه حلو ولكن مش بالشكل ده وإن الناس تقول إني حطمت الدريس كود، لأ ده مكنش مقصود أصلًا إني أبقى تريند، والناس صدقوني لما اعتذرت علشان دي الحقيقة".

كما علّقت هبة السيسي، خلال تصريحاتها عن أزمة فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي، قائلة: "أنا نمت وصحيت لقيت كل القنوات بتكلمني والصحافة عن فستاني في مهرجان القاهرة السينمائي، الأول استغربت الموضوع ومكنتش اتفرجت على صوري على الريد كاربت، وبعد ما شوفتهم فهمت ليه حصل ضجة على الفستان، وأنا مش بحب التريند ومش بحب أبقى محط الأنظار، ولو بقيت تريند محبش أتحط في موقف يسيئ ليا".

وأضافت: لفت الانتباه حلو ولكن مش بالشكل ده وإن الناس تقول إني حطمت الدريس كود، لأ ده مكنش مقصود أصلًا إني أبقى تريند، والناس صدقوني لما اعتذرت علشان دي الحقيقة" .

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

أعراض خمول أو نشاط الغدة الدرقية.. وكيفية علاجها

الغدة الدرقية

