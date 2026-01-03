أحمد زاهر رفقة ابنته منى من كواليس "لعبة وقلبت جد"

شارك الفنان أحمد زاهر، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر زاهر رفقة ابنته الصغيرة منى، من السيارة اثناء توجههم إلى موقع تصوير مسلسلهم الجديد “لعبة وقلبت جد”، وعلق على الصورة: “مش عاوزة تصحى أعمل ايه”.

أحمد زاهر

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل لعبة وقلبت جد، بطولة النجم أحمد زاهر، البرومو الرسمى للعمل والمقرر طرحه يوم 10 يناير المقبل، على قناة Dmc ومنصة watch it.

وظهر احمد زاهر فى البرومو الرسمى للمسلسل وهو يتقرب من ابنته الصغيرة ويكتشف العديد من الأسرار بالإضافة لظهور رحمة أحمد ضمن الأحداث.

وكانت طرحت منصة watch it البوستر الرسمى لمسلسل “لعبة وقلبت جد” من بطولة الفنان أحمد زاهر وعدد من النجوم.

وشارك أحمد زاهر، البوستر، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب معلقا: “بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل لعبة وقلبت جد.. إنتاج الشركة المتحدة، وإخراج حاتم متولي بداية من 10 يناير 2026 على قناة dmc ومنصة watchit، دعواتكم بالنجاح، ويا رب يعجبكم”.