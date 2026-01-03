ضمير لا يغيب.. ليلى علوي تحيي ذكرى رحيل وحيد حامد بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة ليلى علوي، ذكرى رحيل الكاتب وحيد حامد، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ليلى علوي عبر خاصية الاستوري: “في ذكرى رحيل السيناريست العظيم وحيد حامد كاتب عظيم وضمير لا يغيب ترك أثرا لا ينسى في قلوبنا واعمالنا ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته”.

ليلى علوي على انستجرام

وولد وحيد حامد عام 1944 في محافظة الشرقية، وانتقل إلى القاهرة في شبابه ليبدأ رحلته مع الكتابة. وعلى مدار عشرات السنين، قدّم أعمالًا باتت جزءًا من تاريخ السينما والتلفزيون، مثل الراقصة والسياسي، الإرهاب والكباب، المنسي، طيور الظلام، دم الغزال، الجماعة وغيرها.

لم يكن يكتب وحيد حامد ليمر مرور الكرام، بل كان يفتح ملفات مسكوتًا عنها ويطرح أسئلة صعبة، نذكر منها فيلمه المثير للجدل “البريء”.

يُعد فيلم البريء (1986) واحدًا من أكثر أعمال وحيد حامد إثارة وتأثيرًا، وهو من إخراج عاطف الطيب وبطولة أحمد زكي، وتناول قصة شاب قروي بسيط ينخرط - دون وعي - في منظومة قمعية داخل أحد المعتقلات.

وقال وحيد حامد في احدي حواراته عن الفيلم: “أردت أن أقول إن أخطر أنواع القمع هو ذلك الذي يُمارَس عبر أشخاص يظنون أنهم يؤدون واجبًا وطنيًا”، وعن النهاية الأصلية للفيلم التي تم تغييرها وقت العرض، قال: “أضاع المعنى الأخلاقي الأعمق للعمل”، وذلك قبل أن تتم استعادة النسخة الكاملة لاحقًا في عروض خاصة.