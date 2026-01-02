قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
برلماني: دعم المشروعات المتعثرة فرصة لإعادة تنظيم أوضاع العمالة
موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يناير 2026
إما أن تتأقلموا أو تموتوا.. شروط أمريكية صارمة تثير قلق خبراء الإغاثة الدولية
موعد مباراة الاهلي وفاركو في كاس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين ستتدخل أمريكا لإنقاذهم
اليمن.. درع الوطن تتسلم النقاط العسكرية المحيطة باللواء 37 بعد هروب القيادات
أذكار الصباح كاملة.. امح سيئاتك فى أول جمعة بالسنة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى وحيد حامد.. حكاية فيلم البريء الأقرب لقلبه

وحيد حامد
وحيد حامد
محمد نبيل

في مثل هذا اليوم، رحل الكاتب الكبير وحيد حامد، أحد أبرز كتاب الدراما والسينما في العالم العربي، الذي ارتبط اسمه بأعمال شكلت وعي أجيال كاملة، وفتحت باب النقاش حول قضايا السلطة والمجتمع والإنسان.
 

ولد وحيد حامد عام 1944 في محافظة الشرقية، وانتقل إلى القاهرة في شبابه ليبدأ رحلته مع الكتابة. وعلى مدار عشرات السنين، قدّم أعمالًا باتت جزءًا من تاريخ السينما والتلفزيون، مثل الراقصة والسياسي، الإرهاب والكباب، المنسي، طيور الظلام، دم الغزال، الجماعة وغيرها.
 

كان مشروعه الفني قائمًا على الجرأة، وعلى الدفاع عن الإنسان البسيط وكشف آليات القهر الاجتماعي والسياسي. 

لم يكن يكتب وحيد حامد ليمر مرور الكرام، بل كان يفتح ملفات مسكوتًا عنها ويطرح أسئلة صعبة، نذكر منها فيلمه المثير للجدل “البريء”.
 

يُعد فيلم البريء (1986) واحدًا من أكثر أعمال وحيد حامد إثارة وتأثيرًا، وهو من إخراج عاطف الطيب وبطولة أحمد زكي، وتناول قصة شاب قروي بسيط ينخرط - دون وعي - في منظومة قمعية داخل أحد المعتقلات.

الفيلم واجه مشكلات مع الرقابة عند عرضه، خصوصًا فيما يتعلق بنهايته الأصلية التي رأى الكاتب أنها تحمل جوهر الرسالة، وغالبا ما كان يتحدث وحيد حامد عن هذا العمل بوصفه أحد أقرب أفلامه إلى قلبه: “فيلمًا عن الوعي والجهل قبل أن يكون عن السياسة”.
 

وقال وحيد حامد في احدي حواراته عن الفيلم: “أردت أن أقول إن أخطر أنواع القمع هو ذلك الذي يُمارَس عبر أشخاص يظنون أنهم يؤدون واجبًا وطنيًا”، وعن النهاية الأصلية للفيلم التي تم تغييرها وقت العرض، قال: “أضاع المعنى الأخلاقي الأعمق للعمل”، وذلك قبل أن تتم استعادة النسخة الكاملة لاحقًا في عروض خاصة.

وحيد حامد ذكرى وحيد حامد أعمال وحيد حامد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

حالة الطقس

خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026

ترشيحاتنا

خبراء الضرائب

خبراء الضرائب: التعهيد كنز اقتصادي واعد.. والسياسات المرنة مفتاح مضاعفة العائد الدولاري

وزير البترول يعقد اجتماعًا لبحث تطوير منظومة الرعاية الصحية للعاملين

وزير البترول يعقد اجتماعًا لبحث تطوير منظومة الرعاية الصحية للعاملين

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد