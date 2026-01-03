عظيم جدا.. رامي صبري يشيد بفيلم "الست" لـ منى ذكي

أشاد الفنان رامي صبري، بفيلم “الست” للفنانة منى ذكي، وإخراج مروان حامد، بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها الفيلم.

وكتب رامي صبري عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: “الست فيلم عظيم جدا برافو”.

رامي صبري

فيلم الست من سيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، تامر مرسي، محمد حفظي، فادي فهيم، وائل عبد الله، ويشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، إلى جانب عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

ضيوف شرف فيلم الست

شهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، علي صبحي، طه دسوقي، أحمد أمين، صدقي صخر، أمير المصري، أحمد رضوان، محمد فراج.

يتناول فيلم الست السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات المؤثرة التي شكلت مسيرتها الفنية والإنسانية.