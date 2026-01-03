قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أنغام توجه رسالة للموسيقار هاني فرحات بعد حفل موسم الرياض

أنغام و هاني فرحات
أنغام و هاني فرحات
سارة عبد الله

وجهت الفنانة أنغام، رسالة للموسيقار هاني فرحات، بعد حفلة رأس السنة بموسم الرياض.

وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أخي وصديقي وزميل العمر والنجاح المايسترو هاني فرحات، يارب سنة سعيدة عليك ودايمًا مسنودة عليك”.

حفلات أنغام

وكانت أحيت الفنانة أنغام مؤخرا حفلا غنائيا ضخما عند سفح الأهرامات يوم الاثنين، وشهدت هذه الليلة الفنية الاستثنائية حضورا جماهيريا كبيرا.

ووضعت الجهة المنظمة مجموعة من الضوابط لحضور الحفل، أبرزها عدم إمكانية استبدال أو استرجاع التذاكر بعد شرائها، ومنع دخول الأطفال دون 12 عامًا، إضافة إلى منع تناول المأكولات داخل موقع الحفل، مع الالتزام بالزى الرسمى.

واما عن أسعار الحفل الذي أحيته الفنانة أنغام حددت الشركة المنظمة عدة فئات حيث كانت البداية مع فئة الماسة السوداء بقيمة 12.000 جنيه، وفئة الماسة بلس بقيمة 10.000 جنيه، وفئة الماسة بقيمة 8.000 جنيه، وفئة البلاتينية بقيمة 6.000 جنيه، وفئة الذهبية بقيمة 4.500 جنيه، وفئة الفضية بقيمة 2.500 جنيه.

موسم الرياض الفنانة أنغام هاني فرحات أنغام

