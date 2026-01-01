قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: تهنئة المسيحيين بالأعياد انعكاس للقيم الإسلامية السمحة
دعاء استقبال العام الجديد 2026.. أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات في دقائق
كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة
فن وثقافة

بأغنية أنا ساندة عليك.. أنغام تبدأ حفلها فى السعودية وسط تفاعل كبير

تقى الجيزاوي

انطلق منذ قليل حفل الفنانة انغام فى السعودية وسط حضور عدد كبير من جمهورها ومحبيها وافتتحت انغام الحفل بأغنيتها الشهيرة “انا ساندة عليك”.

وقدمت أنغام باقة من أغانيها المميزة الذى لاقت تفاعلا كبيرا وسط جمهورها .

حفلات أنغام

وكانت أحيت الفنانة أنغام مؤخرا حفلا غنائيا ضخما عند سفح الأهرامات يوم الاثنين، وشهدت هذه الليلة الفنية الاستثنائية حضورا جماهيريا كبيرا.

ووضعت الجهة المنظمة مجموعة من الضوابط لحضور الحفل، أبرزها عدم إمكانية استبدال أو استرجاع التذاكر بعد شرائها، ومنع دخول الأطفال دون 12 عامًا، إضافة إلى منع تناول المأكولات داخل موقع الحفل، مع الالتزام بالزى الرسمى.

واما عن أسعار الحفل الذي أحيته الفنانة أنغام حددت الشركة المنظمة عدة فئات حيث كانت البداية مع فئة الماسة السوداء بقيمة 12.000 جنيه، وفئة الماسة بلس بقيمة 10.000 جنيه، وفئة الماسة بقيمة 8.000 جنيه، وفئة البلاتينية بقيمة 6.000 جنيه، وفئة الذهبية بقيمة 4.500 جنيه، وفئة الفضية بقيمة 2.500 جنيه.

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

واتساب

للمحافظة على مساحة آيفون.. واتساب يختبر طريقة أذكى لتنظيف التخزين

نقص زيت الفرامل

نقص زيت الفرامل.. متى يكون الأمر طبيعيا ومتى يشير إلى خطر حقيقي؟

سوبارو بفتيس مانيوال

سوبارو تشوق لسيارة WRX STI S4 بفتيس مانيوال

بالصور

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

فيديو

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

