قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنمية الحضرية: الانتهاء من مشروع روضة السيدة 2 بنسبة 100% واستعداد كامل لاستقبال الأهالي
ناصر منسي يترقب فرصة العودة للزمالك في كأس عاصمة مصر
الاتحاد الدولي للرماية يختار مصر لتنظيم الحدث الأكبر للناشئين 2026
انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على طرق أبو صير
بن غفير يزور مقر الكتيبة المسؤولة عن قـ.ـتل فلسطينيين في جنين ويعلن ترقية قائدها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات

أنغام
أنغام
أحمد إبراهيم

تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا ضخما عند سفح الأهرامات غدا الاثنين، وتشهد هذه الليلة الفنية الاستثنائية حضورا جماهيريا كبيرا.

ووضعت الجهة المنظمة مجموعة من الضوابط لحضور الحفل، أبرزها عدم إمكانية استبدال أو استرجاع التذاكر بعد شرائها، ومنع دخول الأطفال دون 12 عامًا، إضافة إلى منع تناول المأكولات داخل موقع الحفل، مع الالتزام بالزى الرسمى.

واما عن أسعار الحفل الذي تحيه الفنان أنغام حدد الشركة المنظمة عدة فئات حيث البداية مع فئة الماسة السوداء بقيمة 12.000 جنيه، وفئة الماسة بلس بقيمة 10.000 جنيه، وفئة الماسة بقيمة 8.000 جنيه، وفئة البلاتينية بقيمة 6.000 جنيه، وفئة الذهبية بقيمة 4.500 جنيه، وفئة الفضية بقيمة 2.500 جنيه. 

أنغام تحتفل بعيد ميلاد ابنها عمر 

وحرصت المطربة أنغام على الاحتفال بعيد ميلاد نجلها عمر، حيث شاركت جمهورها عدة صورة له منذ الطفولة حتى الشباب.

ونشرت أنغام عبر «ستوري» بحسابها بموقع «انستجرام»، عدة صور متنوعة تجمعها بنجلها عمر، وعلقت عليها قائلة: «نور عيون أمه، عقبال 100 سنة».

يذكر أن أنغام تتمتع بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقدمت خلالها عشرات الألبومات الناجحة والأغاني التي حجزت لها مكانة رفيعة في قلوب الجمهور. 

كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية تقديراً لموهبتها وإسهاماتها في الموسيقى العربية.

قاد المايسترو هاني فرحات أوركسترا دار الأوبرا الملكية الفرنسية والأوركسترا السعودي على مدار ليلتين متتاليتين في حفل روائع الأوركسترا الذي أقيم داخل قصر فرساي التاريخي.

أصبح هاني فرحات أول مايسترو عربي يقود الأوركسترا المشترك داخل هذا الصرح الأثري الكبير، في حدث موسيقي استثنائي وأمام حضور رفيع تقدّمته سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولفيف من الشخصيات الدبلوماسية والفنية الأوروبية والعربية. 

أنغام الفنانة أنغام أغانى أنغام أعمال أنغام حفل أنغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أحمد الشناوي

«الشناوي» يُغادر مباراة بيراميدز وباور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا.. لهذا السبب

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

ترشيحاتنا

المتهمين

حبس 2 من كبار مروجي المنشطات والأدوية الجنسية علي فيس بوك

أرشيفية

تفاصيل حبس 3 سودانيين بتهمة سرقة مجوهرات من داخل شقة بالطالبية

المتهم - صانع محتوى

هددها بفيديوهات وصور.. حبس صانع محتوى بالقاهرة لممارسة الابتزاز

بالصور

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها

فيديو

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد