أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات

تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا ضخما عند سفح الأهرامات غدا الاثنين، وتشهد هذه الليلة الفنية الاستثنائية حضورا جماهيريا كبيرا.

ووضعت الجهة المنظمة مجموعة من الضوابط لحضور الحفل، أبرزها عدم إمكانية استبدال أو استرجاع التذاكر بعد شرائها، ومنع دخول الأطفال دون 12 عامًا، إضافة إلى منع تناول المأكولات داخل موقع الحفل، مع الالتزام بالزى الرسمى.

واما عن أسعار الحفل الذي تحيه الفنان أنغام حدد الشركة المنظمة عدة فئات حيث البداية مع فئة الماسة السوداء بقيمة 12.000 جنيه، وفئة الماسة بلس بقيمة 10.000 جنيه، وفئة الماسة بقيمة 8.000 جنيه، وفئة البلاتينية بقيمة 6.000 جنيه، وفئة الذهبية بقيمة 4.500 جنيه، وفئة الفضية بقيمة 2.500 جنيه.

أنغام تحتفل بعيد ميلاد ابنها عمر

وحرصت المطربة أنغام على الاحتفال بعيد ميلاد نجلها عمر، حيث شاركت جمهورها عدة صورة له منذ الطفولة حتى الشباب.

ونشرت أنغام عبر «ستوري» بحسابها بموقع «انستجرام»، عدة صور متنوعة تجمعها بنجلها عمر، وعلقت عليها قائلة: «نور عيون أمه، عقبال 100 سنة».

يذكر أن أنغام تتمتع بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقدمت خلالها عشرات الألبومات الناجحة والأغاني التي حجزت لها مكانة رفيعة في قلوب الجمهور.

كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية تقديراً لموهبتها وإسهاماتها في الموسيقى العربية.

قاد المايسترو هاني فرحات أوركسترا دار الأوبرا الملكية الفرنسية والأوركسترا السعودي على مدار ليلتين متتاليتين في حفل روائع الأوركسترا الذي أقيم داخل قصر فرساي التاريخي.

أصبح هاني فرحات أول مايسترو عربي يقود الأوركسترا المشترك داخل هذا الصرح الأثري الكبير، في حدث موسيقي استثنائي وأمام حضور رفيع تقدّمته سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولفيف من الشخصيات الدبلوماسية والفنية الأوروبية والعربية.