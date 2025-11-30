الاتحاد الأوروبي: جنوب أوروبا معرض لخطر الحرب الهجينة التي تشنها روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنّ جنوب أوروبا معرض لخطر الحرب الهجينة التي تشنها روسيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا إيخهورست أن خلال عشرين عامًا على التعاون العلمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر شارك مئات الباحثين المصريين والمبتكرين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات في برامج الاتحاد الأوروبي الإطارية، من FP6 وFP7 إلى Horizon 2020، وصولًا إلى Horizon Europe، أكبر برنامج بحث وابتكار في العالم.

وتابعت بانوفا خلال كلمتها بمناسبة مرور عشرين عاما على التعاون العلمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أن المشاريع المشتركة أسهمت في إنتاج المعرفة في مجالات الطاقة المتجددة، الزراعة، تقنيات المياه النظيفة، الصحة، التكيف مع المناخ، علم الآثار، الهجرة، والثقافة كما شارك أكثر من 120 مستفيدًا مصريًا في نحو 100 مشروع ضمن برنامج «بريما» للبحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط، للمساهمة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي وندرة المياه.



