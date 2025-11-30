الملك المستقبلي.. ترامب ينشر صورة تجمعه بولي العهد السعودي في واشنطن

أشعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مواقع التواصل الاجتماعي بنشره صورة تجمعه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وسيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، خلال زيارة الأخير إلى واشنطن، واصفًا الأمير بـ"الملك السعودي المستقبلي الموقر".

وجاءت زيارة ولي العهد في أجواء احتفالية استثنائية، إذ رافق صف من الخيول السوداء سيارة ليموزين الأمير بن سلمان وصولًا إلى البيت الأبيض، بينما حلقت طائرات F35 في السماء، وأدى حرس الشرف استعراضًا رسميًا على سجادة برتقالية.

وفي تعليق على الصورة التي نشرها عبر منصة "تروث سوشال"، أشاد ترامب بما وصفه بـ"الإنجازات العظيمة" التي يحققها الأمير لمملكته، في إشارة إلى مكانة السعودية الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة.

من جانبه، بعث ولي العهد برقية امتنان للرئيس الأمريكي بعد مغادرته، مؤكدا متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسعيهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه في واشنطن.