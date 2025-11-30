تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب دوائر أرقام 1، 3، 6، 7، 9، 12 فى الجيزة وإعادة الانتخابات فيها.

جاء قرار المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا في سوهاج، لتكون آخر دائرة يلُغى بها الانتخابات بالمحافظة.

ومحافظة سوهاج تضم 8 دوائر انتخابية، وسبق ذلك إلغاء الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات في 7 دوائر من أصل 8 دوائر، ولكن تم إلغاء نتيجة الدائرة الأخيرة البلينا ليتم إعادة الانتخابات كاملة في سوهاج.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء نتيجة الانتخابات في دوائر 2- 4 بأسيوط ودوائر 1 -3 – 4 -5 في المنيا ودوائر 4-5-6-9 في البحيرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارا بقبول 26 طعنا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

طالبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة وتم مداولة المحكمة لأوراق الانتخاب من محاضر الاقتراع والفرز فى اللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدا لإصدار حكمها فى الطعون الانتخابية.

من جانبها قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التى طلبتها المحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.

وأضافت الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ليست لها مصلحة فى الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها وملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.