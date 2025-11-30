قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انطلاقها عالميًا.. مواصفات جيتور G700 الرياضية
إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج كاملة بعد إلغاء الانتخابات بدائرة البلينا
«الإدارية العليا»: إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في دوائر أرقام 4، 5، 6، 9 في البحيرة
«الإدارية العليا» تُبطل 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
«الإدارية العليا» تُبطل انتخابات مجلس النواب 2025 بدوائر 1 و3 و4 و5 بمحافظة المنيا
أشرف صبحي: إجراءات قانونية ضد أي مراهنات في الرياضة.. وساعدنا رمضان صبحي سابقًا
الزمالك يشكو الحكم الرواندي صمويل أوبكوندا للكاف ويُطالب بتقنية «الفار»|تفاصيل
سيارة نجم Fast & Furious للبيع بسعر خيالي.. تفاصيل
سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو
تحدٍ كبير.. جهاد حسام الدين تكشف كواليس تحضيرها لشخصية «شروق» في «كارثة طبيعية»|فيديو
المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة في إدفو بأسوان

الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة في إدفو بأسوان
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة في إدفو بأسوان
إسلام دياب

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الرابعة بإدفو بأسوان والدائرة الأولى بأسيوط ونتائج دائرة إسنا وأرمنت والأقصر، كما قضت مساء أمس السبت برفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بقبول 26 طعنًا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وطالبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة، وتمت مداولة المحكمة لأوراق الانتخاب من محاضر الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدًا لإصدار حكمها في الطعون الانتخابية.

من جانبها، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلّمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التي طلبتها المحكمة الإدارية العليا، مشيرةً إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها، وأنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الدائرة الرابعة في إدفو انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي يعلن مفاجأة كبرى تنتظر المعلمين مطلع العام القادم

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

ترشيحاتنا

دانييل فاركه

مدرب ليدز يفتح النار عقب السقوط أمام مانشستر سيتي

عواد وصبحي

جون إدوارد يجتمع بـ صبحى وعواد لإنهاء الخلاف بينهما

محمد صبحى

الغندور يكشف كواليس جلسة عبد الرؤوف مع محمد صبحى بعد خطأ كايزر تشيفز

بالصور

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تامر عاشور
تامر عاشور
تامر عاشور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

فيديو

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

منى زكي

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد