رئيس قضايا الدولة يوجه رسالة شكر لأعضاء الهيئة المشاركين في انتخابات مجلس النواب

وجه المستشار المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة رسالة شكر لكل أعضاء قضايا الدولة المشاركين فى مراقبة انتخابات مجلس النواب 2025.

وتضمن نص الرسالة : يطيب لي أن أتقدم إليكم بأصدق عبارات الشكر والعرفان، وبالغ التقدير والامتنان، لما بذلتموه من جهد مشكور وعطاءٍ غير محصور خلال هذا الاستحقاق الوطني العظيم.

لقد شهدنا فيكم تجسيدًا حيًا لأسمى معاني الوفاء، وترجمة عملية لأنبل قيم الانتماء، فكنتم كالحراس الأوفياء على ثغر من ثغور الوطن، تضربون أروع الأمثلة في التفاني والنزاهة والإتقان، فكان عطاؤكم نبراسًا يضيء درب العدالة، وسيفًا يحمي سيادة القانون.

فقد جسدتم بإخلاصكم عزيمة لا تلين، وهمة لا تعرف الكلال، فكنتم بحق سندًا للهيئة، ودرعًا للعدالة، ومثالًا يُحتذى في العمل المؤسسي الراسخ، تُضيء خبراتكم سماء الوطن، وتُرسي قيم الشفافية والانتماء.

فلكم منا كل التحية والإجلال، ولكم في الوطن كل الفخر والاعتزاز.

دامت مصرنا الحبيبة بأمثالكم شامخة الأركان، وبكم تُرفع رايات العز والأمان.

