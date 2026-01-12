قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يلوح بخيارات غير مسبوقة ضد إيران.. ضربات محتملة والكونجرس يحذر
موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأهالي ضربوه.. قائد سيارة يدهس شخصين بالجيزة
أعلى سعر دولار اليوم 12-1-2026
مرض شائع يرتبط بارتفاع خطر الوفاة القلبية المفاجئة
وزير الدفاع البريطاني ينجو من خطر قصف صاروخي روسي خلال رحلته إلى كييف
دعاء ليلة 23 من رجب.. 10 كلمات تغير قدرك لأجمله وتحقق أمنياتك
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
لظروف طارئة.. محمد منير يعلن تأجيل حفله في دبي
تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
انهيار منزل من طابقين في الإسماعيلية.. صور
بنتايج يرفض العودة للزمالك إلا بعقد جديد.. والنادي يتجه للتصعيد
فن وثقافة

أمير المصري مع والده في العرض الخاص لفيلم Giant

أمير المصري و والدة
أمير المصري و والدة
أوركيد سامي

شهدت إحدى دور العرض السينمائي بالقاهرة مساء أمس العرض الخاص لفيلم Giant، بحضور أمير المصري الذي ظهر برفقة والدته، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور وعدسات المصورين.


وحرص أمير المصري على التواجد في العرض الخاص دعمًا للفيلم، معربًا عن سعادته الكبيرة بعرض العمل في مصر، ومؤكدًا أن هذه التجربة تمثل محطة مهمة في مسيرته الفنية، خاصة لما يحمله الفيلم من أبعاد إنسانية ودرامية مميزة.


وشهد العرض حضور عدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين، الذين أشادوا بأداء أمير المصري، معتبرين دوره في الفيلم خطوة جديدة تعكس تطوره الفني وحرصه على تقديم اختيارات متنوعة تجمع بين السينما المحلية والعالمية.


ويقدم أمير المصري في Giant أحد أبرز أدواره السينمائية حتى الآن، حيث يجسد شخصية الملاكم العالمي نسيم حميد في مرحلة حاسمة من حياته. 

وخضع المصري لتحضيرات مكثفة للدور شملت تدريبات ملاكمة يومية، وتغييرًا ملحوظًا في بنيته الجسدية، إلى جانب العمل على اللهجة والحضور الحركي داخل الحلبة، من أجل تقديم أداء واقعي ودقيق.
ويُعد هذا الدور إضافة قوية لمسيرة أمير المصري العالمية، بعد مشاركاته اللافتة في عدد من الأعمال الدولية خلال السنوات الأخيرة.
وحضر العرض الخاص عدد من النجوم، من بينهم: ياسمينا العبد، صدقي صخر، كريم قاسم، علي السبع، جهاد حسام الدين، زينة أشرف عبد الباقي، المخرج هادي الباجوري وزوجته، محمد الشرنوبي، وباسل الزارو ، أحمد داش .

أمير المصري اخبار الفن نجوم الفن

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

