أمير المصري مع والده في العرض الخاص لفيلم Giant

شهدت إحدى دور العرض السينمائي بالقاهرة مساء أمس العرض الخاص لفيلم Giant، بحضور أمير المصري الذي ظهر برفقة والدته، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور وعدسات المصورين.



وحرص أمير المصري على التواجد في العرض الخاص دعمًا للفيلم، معربًا عن سعادته الكبيرة بعرض العمل في مصر، ومؤكدًا أن هذه التجربة تمثل محطة مهمة في مسيرته الفنية، خاصة لما يحمله الفيلم من أبعاد إنسانية ودرامية مميزة.



وشهد العرض حضور عدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين، الذين أشادوا بأداء أمير المصري، معتبرين دوره في الفيلم خطوة جديدة تعكس تطوره الفني وحرصه على تقديم اختيارات متنوعة تجمع بين السينما المحلية والعالمية.



ويقدم أمير المصري في Giant أحد أبرز أدواره السينمائية حتى الآن، حيث يجسد شخصية الملاكم العالمي نسيم حميد في مرحلة حاسمة من حياته.

وخضع المصري لتحضيرات مكثفة للدور شملت تدريبات ملاكمة يومية، وتغييرًا ملحوظًا في بنيته الجسدية، إلى جانب العمل على اللهجة والحضور الحركي داخل الحلبة، من أجل تقديم أداء واقعي ودقيق.

ويُعد هذا الدور إضافة قوية لمسيرة أمير المصري العالمية، بعد مشاركاته اللافتة في عدد من الأعمال الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وحضر العرض الخاص عدد من النجوم، من بينهم: ياسمينا العبد، صدقي صخر، كريم قاسم، علي السبع، جهاد حسام الدين، زينة أشرف عبد الباقي، المخرج هادي الباجوري وزوجته، محمد الشرنوبي، وباسل الزارو ، أحمد داش .