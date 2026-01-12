قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لدائري القوس الغربي

ارشيفية
ارشيفية

نشرت الإدارة العامة للمرور بالجيزة الخدمات الأمنية اللازمة عقب إجراء غلق كلي للطريق الدائري «القوس الغربي» بالاتجاهين لرفع الكمر الخرساني لمحور عمرو بن العاص لمدة ٢١ يوم من الساعة ١٢ صباحًا حتى الساعة ٦ صباحًا
 

وأعلن مرور الجيزة عن قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، والمشرف العام على تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص سيقوم بأعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بمحور عمرو بن العاص تحديدًا أعلى الطريق الدائري (القوس الغربي بالاتجاهين).

ويستوجب الأمر إجراء غلق كلي للطريق الدائري (القوس الغربي) بالاتجاهين بالمنطقة المشار إليها، لمدة ٢١ يومًا بدءا من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠٢٦، على أن تكون الأعمال يوميًا من الساعة ١٢ صباحًا حتى الساعة ٦ صباحًا، مع فتح الطريق الدائري (القوس الغربي) بكامل طاقته وعودة الحركة المرورية لطبيعتها في الاتجاهين ورفع كافة المعدات يوميًا عقب انتهاء الأعمال.
 

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية التالية لمنع التكدسات بمحيط مناطق الأعمال.

- القادم من مناطق صفط اللبن في اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي: استخدام منزل ما قبل تقاطع محور عمرو بن العاص مباشرة (المنزل بعرض ٣ حارات)، مرورًا من أسفل محور عمرو بن العاص، ثم الصعود مرة أخرى إلى الطريق الدائري عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي في اتجاه منطقة صفط اللبن: استخدام منزل محور عمرو بن العاص (المستحدث) المؤدي إلى منطقة منشأة البكاري، مرورًا من أسفل محور عمرو بن العاص، ثم الصعود إلى الطريق الدائري مرة أخرى من المطلع المستحدث من مناطق منشأة البكاري في اتجاه مناطق صفط اللبن أو محور ٢٦ يوليو، أو الدخول يمينًا لمحور عمرو بن العاص والسير لمسافة نحو ٥٠٠ متر تقريبًا، ثم الدوران من أعلى محور عمرو بن العاص من خلال فتحة مستحدثة، للعودة مرة أخرى إلى منزل محور عمرو بن العاص المؤدي إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) في اتجاه مناطق صفط اللبن.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة على عدم البدء في تنفيذ الأعمال إلا عقب مراجعة كافة المساعدات الفنية وأعمال الأمن الصناعي، والتي تشمل الإضاءة، الطواحين، فواصل الحركة، المطبات الصوتية للتهدئة، والعلامات واللوحات الإرشادية والتحذيرية، بالإضافة إلى الحواجز الخرسانية الخاصة بالتحويلات المرورية في الاتجاهين، حفاظًا على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية الطريق الدائري القوس الغربي

