حوادث

الطرق البديلة لـ كوبري قصر النيل بعد الغلق الكلي

ندى سويفى

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لتنفيذ مشروع أعمال الصيانة الإنشائية لكوبرى قصر النيل المعدنى مما يستلزم الغلق الكلى لكوبرى قصر النيل على المراحل التالية:-

المرحلة الأولى الإتجاه القادم من ميدان الجزيرة إتجاه ميدان التحرير يتم تنفيذ أعمال الصيانة للإتجاه كمرحلة أولى مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

غلق مدخل كوبرى قصر النيل من ميدان الجزيرة مع توجيه المركبات يساراً إتجاه شارع الجزيرة فمطلع كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق وسط المدينة فمنزل كوبرى أكتوبر إتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض إعتباراً من الساعة 6 مساء يوم الجمعة الموافق 2025/12/26 وحتى الساعة 12 ظهراً من صباح اليوم التالى ، ومن الساعة 6 مساء يوم الجمعة الموافق 2026/1/2 وحتى الساعة 12 ظهراً من صباح اليوم التالى.

المرحلة الثانية الإتجاه القادم من ميدان التحرير إتجاه ميدان الجزيرة يتم تنفيذ أعمال الصيانة للإتجاه كمرحلة ثانية مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

غلق مدخل شارع التحرير إتجاه كوبرى قصر النيل من ميدان التحرير مع توجيه المركبات للدوران بميدان التحرير فشارع ميريت باشا فميدان عبدالمنعم رياض فمطلع كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق الجيزة فمنزل كوبرى أكتوبر إتجاه شارع الجزيرة.

غلق مطلع كوبرى قصر النيل من نفق كمال الدين صلاح مع توجيه المركبات بمحور كورنيش النيل إتجاه ميدان عبدالمنعم رياض فمطلع كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق الجيزة فمنزل أكتوبر إتجاه شارع الجزيرة.

وتم تنفيذ أعمال المرحلة الثانية إعتباراً من الساعة 6 مساء اليوم الجمعة الموافق 2026/1/9 وحتى الساعة 12 ظهراً من صباح اليوم التالى، ومن الساعة 6 مساء يوم الجمعة الموافق 2026/1/16 وحتى الساعة 12 ظهراً من صباح اليوم التالى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين

الغلق الكلى لكوبرى قصر النيل كوبرى قصر النيل الإدارة العامة لمرور القاهرة

