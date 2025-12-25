ضبط وحبس.. قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن بسبب الفيديوهات الخادشة

قررت جهات التحقيق حبس طليق المطربة رحمة محسن 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خاصة تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على طليق رحمة محسن عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره على إثر البلاغات التي حررتها ضده المطربة بسبب تسريب مقاطع فيديو تجمعهما اثناء زواجهما.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من رحمة سيد عبدالخالق وشهرتها رحمة محسن، مطربة مقيمة بحدائق الأهرام بتضررها من طليقها مدعية استخدامه أرقامًا دولية على تطبيق “واتساب” وإرساله رسائل إلى هاتفها تتضمن مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخرًا لها في حالة عدم دفعها أموالًا له.