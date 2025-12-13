صابر الرباعي يحيي حفل رأس السنة في القاهرة مع رحمة محسن ورضا البحراوي

يستعد الفنان صابر الرباعي، لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، يوم الأربعاء 31 ديسمبر.

ويحيي صابر الرباعي، حفل رأس السنة في القاهرة مع الفنانين: (رحمة محسن، رضا البحراوي، همام إبراهيم، الراقصة دينا).

بوستر حفل صابر الرباعي

أحدث أغاني صابر الرباعي

في أول أبريل الماضي، أطلق المطرب صابر الرباعي أغنية جديدة حملت اسم "مجروح"وهي من ألحانه، والكلمات مشتركة بين الشاعر حمدي المهيري وصابر الرباعي وإنتاجR&M production.

أغاني صابر الرباعي

وفي وقت سابق طرح النجم التونسي صابر الرباعى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «مخزون السعادة» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، فيما قام بالتوزيع والمكساج والماستر عمرو الخضري.

وتضمن العمل مجموعة من الموسيقيين المميزين، من بينهم مصطفى نصر على الجيتار، ومحمود شاهي على الكيبورد، ونادر مجدي على الساكس، وسيكا على البيز جيتار، بالإضافة إلى محمد علي على الكمان، والوتريات بقيادة حسن سعيد.

صابر الرباعي

وفي وقت سابق، احتفل الفنان التونسي صابر الرباعي، بزواج نجله إسلام، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع والشخصيات البارزة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.

ومن أبرزهم الفنانان رامي عياش وسعد رمضان، اللذان قدما فقرات غنائية أضافت مزيدًا من البهجة والإثارة إلى الأجواء، كما كان الحفل فرصة لتجمع نخبة من الفنانين والمشاهير الذين شاركوا العروسين فرحتهم و انتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.