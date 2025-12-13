قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال الفترة المقبلة
3 أسباب وراء غضب توروب عقب مباراة انبي بكأس عاصمة مصر
انهيار الجسور وتصدع السدود.. شاهد فيضانات واشنطن تبتلع مدينة كاملة وفرار السكان
غضب جماهيري وفوضى في ملعب هندي بعد مغادرة ميسي المفاجئة
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى ضمن مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية
سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
دعاء الشفاء .. 10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم في جسده
شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا
الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صابر الرباعي يحيي حفل رأس السنة في القاهرة مع رحمة محسن ورضا البحراوي

بوستر حفل صابر الرباعي
بوستر حفل صابر الرباعي
سعيد فراج

يستعد الفنان صابر الرباعي، لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، يوم الأربعاء 31 ديسمبر. 

ويحيي صابر الرباعي، حفل رأس السنة في القاهرة مع الفنانين: (رحمة محسن، رضا البحراوي، همام إبراهيم، الراقصة دينا). 

بوستر حفل صابر الرباعي 

أحدث أغاني صابر الرباعي

في أول أبريل الماضي، أطلق المطرب صابر الرباعي أغنية جديدة حملت اسم "مجروح"وهي من ألحانه، والكلمات مشتركة بين الشاعر حمدي المهيري وصابر الرباعي وإنتاجR&M production.

أغاني صابر الرباعي

وفي وقت سابق طرح النجم التونسي صابر الرباعى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم  «مخزون السعادة» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، فيما قام بالتوزيع والمكساج والماستر عمرو الخضري.

وتضمن العمل مجموعة من الموسيقيين المميزين، من بينهم مصطفى نصر على الجيتار، ومحمود شاهي على الكيبورد، ونادر مجدي على الساكس، وسيكا على البيز جيتار، بالإضافة إلى محمد علي على الكمان، والوتريات بقيادة حسن سعيد.

صابر الرباعي

وفي وقت سابق، احتفل الفنان التونسي صابر الرباعي، بزواج نجله إسلام، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع والشخصيات البارزة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.

ومن أبرزهم الفنانان رامي عياش وسعد رمضان، اللذان قدما فقرات غنائية أضافت مزيدًا من البهجة والإثارة إلى الأجواء، كما كان الحفل فرصة لتجمع نخبة من الفنانين والمشاهير الذين شاركوا العروسين فرحتهم و انتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.

صابر الرباعي الفنان صابر الرباعي رأس السنة رحمة محسن رضا البحراوي همام إبراهيم الراقصة دينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أجهزة منزلية تهدد صحة الرئة .. مشروبات تساعد على نمو الشعر

درجة حرارة الجسم

كمادات الأمان.. سر خفض حرارة الأطفال دون مخاطر

الابراج

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الجمعة 12 ديسمبر 2025

بالصور

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟

فيديو

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد