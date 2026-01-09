تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لشارع ٢٦ يوليو بسبب المونوريل

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة عقب إجراء غلق كلى بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان بدءاً من اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام، بسبب تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحطة مونوريل خط "وادي النيل – 6 أكتوبر".

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحطة مونوريل خط "وادى النيل – 6 أكتوبر" بشارع 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إتجاه ميدان لبنان.

وأشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى أن تنفيذ هذه الأعمال الإنشائية يستلزم الغلق الكلى بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 9-1-2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 11-1-2026، على أن تكون الأعمال بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

التحويلات المرورية البديلة لشارع 26 يوليو



أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء تحويلات مرورية بسبب هذا الغلق على النحو التالى:

- المسار البديل الأول: حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان، تقوم بالدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يساراً إلى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يساراً اتجاه شارع وادى النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- المسار البديل الثانى: الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يميناً إلى شارع أحمد عرابى ثم الدخول يميناً إتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولاً إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.