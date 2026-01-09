سيارة يقودها طـ.فل.. قرارات النيابة في دهس عاملتي نظافة بأكتوبر

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثتي عاملتي نظافة دهسهما طفل بسيارة مسرعة في شارع سكن مصر بمدينة زهراء أكتوبر الجديدة.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في الشارع مسرح الحادث واستدعاء شهود العيان من زملاء المتوفيتان وأسرتيهما لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وشهدت منطقة سكن مصر بمدينة زهراء أكتوبر الجديدة حادثا مروعا راح ضحيته سيدتين عاملتي نظافة دهستهما سيارة يقودها طفل بعدما اختلت عجلة القيادة بيده بسبب السرعة الجنونية للسيارة وانحرافها عن الطريق وصعودها على الرصيف ودهس العاملتين ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم وسقوط ضحايا، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الاسعاف وتبين من الفحص مصرع سيدتين عاملتي نظافة بعد دهس سيارة لهما.

وأشارت التحريات إلى أن سيارة ملاكي كان يقودها طفل وبرفقته صديقه كانت تسير بسرعة جنونية في شارع سكن مصر وصعدت بشكل مفاجئ أعلى الرصيف الذي يجلس عليه عاملات النظافة المختصات بتنظيف الشارع فدهس اثنتين منهم وتهشمت مقدمة وإطارات السيارة بسبب شدة الارتطام بالرصيف.

تم نقل جثتي الضحيتين إلى المستشفى، وتم التحفظ على الطفل والسيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.