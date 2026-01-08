غلق كلى 3 أيام بشارع 26 يوليو من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحطة مونوريل خط "وادى النيل – 6 أكتوبر" بشارع 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إتجاه ميدان لبنان.

مما يستلزم غلق كلى بشارع 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 9/1/2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 11/1/2026 على أن تكون الأعمال بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

- المسار البديل الأول: حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو وترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان، تقوم بالدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يساراً إلى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يساراً إتجاه شارع وادى النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- المسار البديل الثانى: الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يميناً إلى شارع أحمد عرابى ثم الدخول يميناً إتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولاً إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.





