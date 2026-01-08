صراع داخل صفوف الإخوان بتركيا.. اتهامات متبادلة بالسرقة تفضح الجماعة

تفجرت خلافات حادة بين عناصر جماعة الإخوان الهاربين في تركيا، بعد تبادل اتهامات بالسرقة والاستيلاء على أموال وبضائع داخل أحد المشروعات التجارية التي يديرونها في إسطنبول، في مشهد يعكس حالة التفكك والصراع الداخلي داخل التنظيم الإرهابي خارج مصر.

تفاصيل خلافات الإرهابية داخل مؤسسة غذائية بإسطنبول

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهامات متبادلة بين طارق بهيدي وحسن مصباح، المحسوبين على جبهة القيادي الإرهابي صلاح عبد الحق، حيث يملكان معًا مؤسسة «زاد» للمنتجات الغذائية، الكائنة بمنطقة شيرين إيفلر بمدينة إسطنبول.

اتهامات بالاستيلاء على بضائع وأموال

وبحسب المعلومات، اتهم كل طرف الآخر بالاستيلاء على بضائع مملوكة له دون وجه حق، إلى جانب الاستيلاء على مبلغ مالي يُقدّر بنحو 90 ألف ليرة تركية، ما أدى إلى تصاعد الخلاف وتحوله إلى نزاع مفتوح بين الجانبين.

صراعات المصالح تضرب التنظيم في الخارج

وتعكس هذه الواقعة حجم الصراعات المالية وتضارب المصالح داخل صفوف الإخوان الهاربين، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير منهم على المشروعات التجارية كمصدر تمويل، وهو ما تسبب مرارًا في انقسامات وخلافات علنية كشفت هشاشة البنية التنظيمية في الخارج.

خلافات متكررة تفضح واقع الإخوان بتركيا

وتأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة من الخلافات التي شهدتها جبهة الجماعة الإرهابية في تركيا خلال الفترة الأخيرة، وسط اتهامات متبادلة بالفساد وسوء الإدارة، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الكيانات الاقتصادية التي يديرها عناصر التنظيم الإرهابي بعيدًا عن الرقابة.