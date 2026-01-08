قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
غلق كلى 3 أيام بشارع 26 يوليو من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران
بعد وفاة ابن فيروز الأصغر.. تفاصيل معاناة هلي الرحباني قبل رحيله
تقرير خطير من البنتاجون.. حذف سجلات وتضليل متعمد في تسليح إسرائيل خلال حرب غزة
الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24
زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي
زلزال 2026 .. معهد الفلك المصري يحسم الجدل حول تنبؤات العالم الهولندي
نقل 7 من القيادات.. محافظ الجيزة يعيد ترتيب حي الهرم من جديد
الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار يمنع ترامب من أي عمل عسكري بفنزويلا دون تفويض
حوادث

صراع داخل صفوف الإخوان بتركيا.. اتهامات متبادلة بالسرقة تفضح الجماعة

شائعات إخـ وانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام
شائعات إخـ وانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام

تفجرت خلافات حادة بين عناصر جماعة الإخوان الهاربين في تركيا، بعد تبادل اتهامات بالسرقة والاستيلاء على أموال وبضائع داخل أحد المشروعات التجارية التي يديرونها في إسطنبول، في مشهد يعكس حالة التفكك والصراع الداخلي داخل التنظيم الإرهابي خارج مصر.

تفاصيل خلافات الإرهابية داخل مؤسسة غذائية بإسطنبول

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهامات متبادلة بين طارق بهيدي وحسن مصباح، المحسوبين على جبهة القيادي الإرهابي صلاح عبد الحق، حيث يملكان معًا مؤسسة «زاد» للمنتجات الغذائية، الكائنة بمنطقة شيرين إيفلر بمدينة إسطنبول.

اتهامات بالاستيلاء على بضائع وأموال

وبحسب المعلومات، اتهم كل طرف الآخر بالاستيلاء على بضائع مملوكة له دون وجه حق، إلى جانب الاستيلاء على مبلغ مالي يُقدّر بنحو 90 ألف ليرة تركية، ما أدى إلى تصاعد الخلاف وتحوله إلى نزاع مفتوح بين الجانبين.

صراعات المصالح تضرب التنظيم في الخارج

وتعكس هذه الواقعة حجم الصراعات المالية وتضارب المصالح داخل صفوف الإخوان الهاربين، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير منهم على المشروعات التجارية كمصدر تمويل، وهو ما تسبب مرارًا في انقسامات وخلافات علنية كشفت هشاشة البنية التنظيمية في الخارج.

خلافات متكررة تفضح واقع الإخوان بتركيا

وتأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة من الخلافات التي شهدتها جبهة الجماعة الإرهابية في تركيا خلال الفترة الأخيرة، وسط اتهامات متبادلة بالفساد وسوء الإدارة، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الكيانات الاقتصادية التي يديرها عناصر التنظيم الإرهابي بعيدًا عن الرقابة.

جماعة الاخوان الهاربين تركيا اسطنبول الاخوان الارهابية

