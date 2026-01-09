ضرب نار وأسلحة بيضاء.. معركة في سوق الحي السادس والأمن يسيطر.. صور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات نشوب مشاجرة عنيفة في سوق الحي السادس بمدينة ٦ أكتوبر حيث تبادل الطرفان إطلاق النيران والضرب بالاسلحة البيضاء والشوم.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من أهالي الحي السادس بنشوب معركة بين عدد من تجار السوق تبادلوا خلالها إطلاق الاعيرة النارية والضرب بالاسلحة البيضاء والشوم، انتقلت على الفور قوة امنية نجحت في السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها وجمع الاسلحة.

أشارت التحريات إلى ان تجدد خلافات بين الطرفين تسببت في نشوب معركة أطلق خلالها المتهمون أعيرة نارية من اسلحة خرطوش وتبادلوا الضرب باسلحة بيضاء وعصي خشبية "شوم"

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.