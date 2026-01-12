قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف الشهر الجاري.. وهذا موعد زيادة المرتبات 2026

عبد العزيز جمال

تصاعدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد زيادة المرتبات في عام 2026، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عن تعديل مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد، بالإضافة إلى الكشف عن مواعيد صرف المتأخرات والحوافز، في خطوة تهدف إلى التيسير على الموظفين وضمان انتظام الحصول على مستحقاتهم المالية قبل بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة.
 

تبكير صرف مرتبات الربع الأول من 2026

أعلنت وزارة المالية تعديل مواعيد صرف المرتبات على النحو التالي:

مرتبات يناير 2026: تبدأ من 22 يناير

مرتبات فبراير 2026: تبدأ من 22 فبراير

مرتبات مارس 2026: تبدأ من 18 مارس

وأكدت الوزارة أن عملية الصرف تتم عبر منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية، لضمان سهولة وصول الموظفين إلى مستحقاتهم دون عناء أو تأخير.
 

زيادة المرتبات

أسباب تبكير صرف المرتبات والمتأخرات

أوضحت وزارة المالية أن القرار جاء استجابة لعدد من المناسبات الدينية، مثل أعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك، في إطار دعم العاملين بالجهاز الإداري وتخفيف الأعباء المعيشية.
كما تم تخصيص خمسة أيام شهريًا لصرف المرتبات، إلى جانب ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المتراكمة، لتفادي أي ازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي.

مواعيد صرف المتأخرات لشهور يناير وفبراير ومارس

متأخرات يناير: 6 و11 و12 يناير

متأخرات فبراير: 8 و9 و10 فبراير

متأخرات مارس: 8 و9 و10 مارس

وشددت الوزارة على أن المرتبات متاحة للسحب في أي وقت بعد تاريخ الصرف الرسمي.

موعد تطبيق زيادة المرتبات في 2026

وبحسب القواعد المنظمة للأجور، سيتم تطبيق الزيادة السنوية مع بداية تنفيذ الموازنة العامة الجديدة في يوليو 2026، لتظهر الزيادة رسميًا في مرتبات شهر يوليو.
وتشمل الزيادة:

- علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

- علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون
 

زيادة المرتبات

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الآخيرة في 2025 

جاء الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة بعد تطبيق العلاوة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه

الدرجة العالية: 11,800 جنيه

مدير عام: 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: 9,800 جنيه

الدرجة الثانية: 8,500 جنيه

الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه

الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه

الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه

الدرجة السادسة: 7,000 جنيه

أماكن صرف المرتبات للعاملين بالدولة

أتاحت وزارة المالية العديد من وسائل صرف المرتبات لضمان سهولة الوصول للمستحقات، تشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي
  • مكاتب البريد المصري
  • المحافظ الإلكترونية
  • ماكينات فوري
  • بطاقات الدفع «ميزة»

 

