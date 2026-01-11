ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط

يبحث الكثير عن إضافة الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026 إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تهدف لتسهيل إدارة البطاقة التموينية وتقليل التزاحم على مكاتب التموين، حيث جرى تطبيق الخدمة تجريبيا من خلال استمارة تحديث البيانات في محافظة بورسعيد لمدة 3 أشهر.

الخدمة الجديدة تمنح رب الأسرة إمكانية إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين على البطاقة بكل سهولة وأمان، شرط استيفاء جميع الشروط التي تحددها الوزارة لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعليًا.



خطوات ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026

يمكن للمواطنين ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026 إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى [بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg

2. اختيار قسم خدمات التموين.

3. الضغط على خيار ضم أفراد أسرتي.

4. الموافقة على الشروط الموضوعة من الوزارة.

5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة لكل فرد، مثل الاسم الرباعي والرقم القومي.

6. متابعة الطلب حتى استكمال العملية بنجاح.

هذه الخطوات تجعل عملية ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026، سريعة وآمنة دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين، وتتيح مراقبة حالة الطلب إلكترونيًا.



شروط ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026

وضعت الوزارة عددًا من الشروط المهمة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وهي:

* أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة وصاحب البطاقة.

* ألا يكون الفرد المضاف من الفئات غير المستحقة للدعم.

* عدم تسجيل المتوفين أو الأشخاص غير المقيمين فعليًا داخل الأسرة.

* عدم ضم أي رب أسرة مسجل بالفعل على بطاقة تموينية أخرى.

* ألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة عن 4 أفراد.

الالتزام بهذه الشروط ضروري لضمان قبول الطلب وعدم رفضه أثناء المراجعة.

خدمات منصة مصر الرقمية للبطاقات التموينية

توفر المنصة مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطنين على إدارة بطاقاتهم التموينية بشكل كامل، ومنها:

* تحديث بيانات بطاقة التموين.

* تفعيل بطاقة جديدة.

* إصدار بدل فاقد أو تالف.

* نقل البطاقة بين المحافظات.

* فصل فرد من البطاقة.

* ضم أفراد الأسرة.

* الاستعلام عن حالة الصرف والبطاقة.

كل هذه الخدمات متاحة إلكترونيًا لتسهيل إجراءات المواطنين وتوفير الوقت والجهد.



تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين

بالنسبة لتسجيل المواليد الجدد، لم تعلن وزارة التموين حتى الآن عن موعد محدد لإضافتهم على البطاقات، ولكن تُضاف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمن يستحقه.

إنشاء حساب جديد على بوابة مصر الرقمية

لاستخدام خدمات التموين الإلكترونية، يجب أولًا إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

2. الضغط على تسجيل الدخول ثم اختيار إنشاء حساب جديد.

3. إدخال الرقم القومي ورقم المصنع واسم الأم الأول.

4. تسجيل رقم الهاتف وتعيين كلمة مرور قوية.

بعد إنشاء الحساب، يصبح المواطن قادرًا على استخدام جميع الخدمات التموينية إلكترونيًا، بما في ذلك ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026، وتحديث بيانات البطاقة، وتفعيل البطاقات الجديدة بسهولة وأمان.