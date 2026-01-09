الأوراق المطلوبة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من إضافة أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين 2026 دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية ودعم منظومة التحول الرقمي وتيسير حصول المستحقين على الدعم التمويني.

خطوات ضم أفراد الأسرة عبر منصة مصر الرقمية

توفر منصة مصر الرقمية هذه الخدمة للمواطنين المستحقين من خلال خطوات إلكترونية مبسطة، تبدأ بالدخول إلى المنصة واختيار خدمات التموين، ثم التوجه إلى خدمة ضم أفراد أسرتي، والاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها، مع إدخال البيانات المطلوبة بدقة لضمان إتمام الطلب بنجاح.

شروط الاستفادة من الخدمة

أوضحت وزارة التموين أن الاستفادة من خدمة ضم الأفراد تخضع لعدد من الضوابط، في مقدمتها أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة، وألا يكون الشخص المراد إضافته مقيدا على بطاقة تموينية أخرى أو من الفئات غير المستحقة للدعم، مع عدم إدراج أسماء متوفين أو أفراد لا يقيمون في نفس محل السكن.

خدمات تموينية إلكترونية أخرى

وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة متكاملة من الخدمات التموينية الإلكترونية التي تتيحها الوزارة دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين، وتشمل تحديث بيانات البطاقة التموينية، واستخراج بدل فاقد أو تالف، والاستعلام عن عدد الأفراد وقيمة الدعم المتبقية، ونقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى، بالإضافة إلى خدمة الفصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة التموين أن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية يستهدف تخفيف التكدس داخل مكاتب التموين، وتقليل فترات الانتظار، وتحقيق أعلى درجات الدقة في بيانات المستفيدين، بما يسهم في ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

حددت الوزارة عددا من المستندات اللازمة لإضافة المواليد، تشمل صورة من بطاقة التموين، وصورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، ومستند يثبت استشهاد الوالد في حال وجوده، إلى جانب رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة، وصور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم، وصور مستندات الأفراد المسجلين بالفعل على البطاقة، فضلا عن صورة كارت الخدمات المتكاملة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي أو كارت تكافل وكرامة.

شروط إضافة المواليد

وبشأن ضوابط إضافة المواليد، أوضحت الوزارة أن يشترط ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات، وألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة التموينية عن 4 أفراد، مع مراعاة أن يكون دخل الأسرة الشهري في حدود الضوابط المحددة، وألا يتجاوز الحد الأدنى لدخل صاحب البطاقة 3 آلاف جنيه، على أن تكون البطاقة مكونة من 3 أفراد فقط، ويسمح بإضافة فرد رابع في حال كانت الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية.