الرابط والخطوات.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

تبحث الكثير من الفئات المستحقة للدعم في الدولة، عن شروط وخطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2026، وذلك تزامناً مع إعلان وزارة التموين كافة التفاصيل المتعلقة بـ إضافة المواليد في العام الجديد، عبر منصة مصر الرقمية، وشروط والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل إضافة المواليد على بطاقات التموين:

ـ الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الضغط على هذا الرابط هنــــــــــا.

ـ تسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

ـ اختيار خدمات التموين.

ـ اضغط على «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

ـ كتابة الاسم الأول للأم.

ـ إدخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته، يكون الاسم رباعي.

ـ ثم إدخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد.

ـ كتابة صلة قرابة المولود.

ـ اختيار «ضم الأبناء».

ـ أخيرًا اضغط على أيقونة «إضافة».

الأوراق المطلوبة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين

ـ صورة من بطاقة التموين.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

ـ في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.

ـ تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

ـ تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

ـ صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

بالنسبة لشروط إضافة المواليد على بطاقات التموين، فجاءت على النحو التالي:

ـ لا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات. «زوج وزوجة و 2 من الأبناء».

ـ يكون المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.

ـ يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد.

ـ يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

ـ تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.