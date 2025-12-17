قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
مدبولي: نستهدف نمو القطاعات الاقتصادية بنسبة لا تقل عن 15% خلال العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وأنت قاعد في البيت.. كيفية استخراج وتجديد بطاقة التموين أونلاين

تجديد بطاقة التموين أونلاين
تجديد بطاقة التموين أونلاين
خالد يوسف

في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية استخراج بدل فاقد أو تالف لـ بطاقة التموين إلكترونيا 2026 عبر منصة مصر الرقمية، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين، وذلك لتخفيف الضغط على الجهات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

كيفية استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين عبر مصر الرقمية

يمكن لرب الأسرة أو صاحب البطاقة، تقديم طلب إصدار بدل فاقد أو تالف من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول على منصة مصر الرقمية.

ـ اختيار خدمات التموين.

ـ الضغط على خدمة "استخراج بدل فاقد أو تالف".

ـ قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ـ إدخال البيانات المطلوبة بدقة، وتشمل:

ـ رقم بطاقة التموين.

ـ الرقم القومي لصاحب البطاقة.

ـ المحافظة.

ـ رقم الهاتف المسجل على البطاقة.

- مراجعة البيانات ثم الضغط على "تسجيل الطلب".

أهمية الخدمة الرقمية وتحديث البيانات

أوضحت وزارة التموين، أن إتاحة خدمة استخراج بدل فاقد وتالف أونلاين تأتي ضمن حزمة من خدمات التموين الرقمية، والتي تشمل أيضا:

ـ تحديث بيانات البطاقة التموينية.

ـ تفعيل البطاقات الجديدة.

ـ تسجيل رقم الهاتف.

ـ إضافة أو حذف أفراد الأسرة.

ويهدف هذا التطوير إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحديث قواعد البيانات بما يتوافق مع المستجدات، إضافة إلى تخفيف الزحام عن مكاتب التموين.

وتم تطبيق الخدمة مبدئيا في محافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة تمهيدية، على أن يتم تعميمها تدريجيًا على جميع المحافظات.

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف عبر موقع دعم مصر

يمكن للمواطن استخراج بدل فاقد أو تالف من خلال موقع دعم مصر عبر الخطوات الآتية:

- الدخول إلى موقع دعم مصر.

- اختيار "خدمات تموينية للمواطنين".

- الضغط على "بدل فاقد أو تالف".

- إدخال البيانات المطلوبة: «رقم بطاقة التموين، الرقم القومي، المحافظة».

ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

- الضغط على "تأكيد" ثم "تسجيل الطلب".

خطوات إيقاف أو حذف بطاقة التموين عبر الإنترنت

تتيح وزارة التموين أيضا خدمة إيقاف البطاقة التموينية أو حذف أحد الأفراد إلكترونيا، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية:

- الدخول إلى الحساب الشخصي على بوابة مصر الرقمية.

ـ اختيار "الخدمات التموينية".

- الضغط على "إيقاف بطاقة التموين" أو "إيقاف نفسي" أو "إيقاف أحد أفراد الأسرة".

ـ استكمال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

وتستهدف هذه الخدمة تصحيح البيانات وحذف غير المستحقين للدعم.

كيفية تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين

ضمن خطوات تحديث البيانات، يمكن تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر باتباع ما يلي:

- الدخول إلى موقع دعم مصر.

- اختيار "تسجيل رقم المحمول".

ـ إدخال رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقما.

ـ ظهور اسم صاحب البطاقة للتأكيد.

- إدخال رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.

- الضغط على "تأكيد" وانتظار رسالة "جاري فحص الطلب".

خدمة تموينية رقمية توفر الوقت والمجهود

تؤكد وزارة التموين، أن إتاحة هذه الخدمات إلكترونيا يسهم في تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم التموينية دون عناء، خاصة في الحالات الطارئة مثل فقدان أو تلف البطاقة، كما تساعد المنظومة الرقمية في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من الأخطاء في البيانات.

