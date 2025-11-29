الشروط الجديدة لحذف غير المستحقين نهائيا من بطاقات التموين 2025

تزايد بحث المواطنين خلال الأيام الماضية، عن الشروط الجديدة لحذف غير المستحقين نهائيًا من بطاقات التموين 2025، وذلك بعد قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخيرة ، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، في إطار خطة الدولة المصرية لتنقية منظومة الدعم التمويني، والتأكد من استبعاد الفئات غير المستحقة للتموين ، بناءً على معايير الدخل والإنفاق والملكية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

ضمان الوصول الدعم لمستحقيه

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن الهدف من خطوة حذف غير المستحقين نهائيًا من بطاقات التموين 2025، هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع وضع ضوابط جديدة لحذف الأفراد غير المستحقين من البطاقات التموينية.

شروط وأسباب حذف بطاقات التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، عدة حالات تؤدي إلى إيقاف أو حذف بطاقة التموين، أبرزها:

ـ البطاقات التي تحمل أرقامًا قومية غير صحيحة.

ـ استمرار إدراج الأفراد المتوفين على البطاقات وصرف دعم لهم شهريًا.

ـ وجود أفراد غير ذي صلة مسجلين على بطاقات لا تربطهم بها علاقة.

ـ الأفراد المقيمون خارج البلاد لفترات طويلة.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2025

أوضحت وزارة التموين، أن عملية تحديث بيانات بطاقة التموين تشمل تسجيل رقم الهاتف المحمول لرب الأسرة، بشرط أن تصل للمواطن رسالة عبر «بون صرف الخبز»، ويمكن تنفيذ التحديث من خلال:

ـ مكاتب التموين المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ـ موقع دعم مصر الإلكتروني، عبر إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 14 رقمًا ، وتسجيل رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين

وضعت وزارة التموين والتجارة الداهلية، عددا من الخطوات لتحديث البطاقة التموينية، وجاءت كما يلي:

ـ الدخول على الموقع الرسمي لدعم مصر.

ـ إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 14 رقمًا.

ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة.

ـ في حال كان الرقم مسجلًا بالفعل بشركات الاتصالات يتم التحديث بنجاح.

- إذا لم يكن الرقم مسجلًا باسم صاحب البطاقة، يجب أولًا تسجيله لدى إحدى شركات الاتصالات.