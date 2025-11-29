قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر
مدبولي: مشروعات إحياء المناطق التاريخية تتنوع بين تراثية وسكنية وتجارية
أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي
النائب العام: لابد من بيئة عمل آمنة للأطباء والحفاظ على حقوق المرضي
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط يعكس طموحا واضحا للتحولين الأخضر والرقمي
الأهلي يمنح لاعبيه راحة 5 أيام عقب العودة من المغرب
أبو العينين: الصراعات وارتفاع البطالة والهجرة والفجوات التنموية تحديات ضاغطة
خدمات

الشروط الجديدة لحذف غير المستحقين نهائيا من بطاقات التموين 2025

حذف غير المستحقين نهائيًا من بطاقات التموين
حذف غير المستحقين نهائيًا من بطاقات التموين
خالد يوسف

تزايد بحث المواطنين خلال الأيام الماضية، عن الشروط الجديدة لحذف غير المستحقين نهائيًا من بطاقات التموين 2025، وذلك بعد قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخيرة ، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، في إطار خطة الدولة المصرية لتنقية منظومة الدعم التمويني، والتأكد من استبعاد الفئات غير المستحقة للتموين ، بناءً على معايير الدخل والإنفاق والملكية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

ضمان الوصول الدعم لمستحقيه

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن الهدف من خطوة حذف غير المستحقين نهائيًا من بطاقات التموين 2025، هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع وضع ضوابط جديدة لحذف الأفراد غير المستحقين من البطاقات التموينية.

شروط وأسباب حذف بطاقات التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، عدة حالات تؤدي إلى إيقاف أو حذف بطاقة التموين، أبرزها:

ـ البطاقات التي تحمل أرقامًا قومية غير صحيحة.

ـ استمرار إدراج الأفراد المتوفين على البطاقات وصرف دعم لهم شهريًا.

ـ وجود أفراد غير ذي صلة مسجلين على بطاقات لا تربطهم بها علاقة.

ـ الأفراد المقيمون خارج البلاد لفترات طويلة.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2025

أوضحت وزارة التموين، أن عملية تحديث بيانات بطاقة التموين تشمل تسجيل رقم الهاتف المحمول لرب الأسرة، بشرط أن تصل للمواطن رسالة عبر «بون صرف الخبز»، ويمكن تنفيذ التحديث من خلال:

ـ مكاتب التموين المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ـ موقع دعم مصر الإلكتروني، عبر إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 14 رقمًا ، وتسجيل رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين

وضعت وزارة التموين والتجارة الداهلية، عددا من الخطوات لتحديث البطاقة التموينية، وجاءت كما يلي:

ـ الدخول على الموقع الرسمي لدعم مصر.

ـ إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 14 رقمًا.

ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة.

ـ في حال كان الرقم مسجلًا بالفعل بشركات الاتصالات يتم التحديث بنجاح.

- إذا لم يكن الرقم مسجلًا باسم صاحب البطاقة، يجب أولًا تسجيله لدى إحدى شركات الاتصالات.

حذف غير المستحقين بطاقات التموين 2025 ضمان وصول الدعم لمستحقيه مكاتب التموين

