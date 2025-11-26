قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين

زيت طعام
زيت طعام
محمد صبيح

نستعرض أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين، حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح عبوة زيت خليط جديدة بسعة 1.5 لتر ضمن منظومة السلع التموينية، وذلك بسعر 56 جنيهًا اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في إتاحة بدائل سلعية متنوعة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وتطرح الوزارة أيضًا العبوات الحالية دون تغيير، وتشمل عبوة سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، وعبوة سعة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، بما يوفر خيارات متعددة تلائم مختلف احتياجات المستهلكين.

 وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن طرح العبوة الجديدة يأتي ضمن متابعة مستمرة لحركة الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة.

كما أوضح الوزير استمرار العمل بالتخفيضات على الزيوت الحرة بأنواعها داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة، بأسعار أقل من الأسواق الحرة، وذلك دعمًا للمواطنين وتعزيزًا لاستقرار الأسواق وضمانًا لتوافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار عادلة.

الزيوت أسعار الزيوت وزارة التموين زيت خليط السلع التموينية

