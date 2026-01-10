مسئول طبي بكفر الزيات: الزوج الناجي بعد وفاة عروسه حالته حرجة

أفاد مسئول طبي بمستشفي كفر الزيات بمحافظة الغربية أن الزوج الناجي بعد وفاة عروسه حالته حرجة بالعناية المركزة بسبب تسريب الغاز .

واضاف المسئول الطبي أنه تم الدفع بفريق طبي لإنقاذ حياة الزوج العريس بسبب مضاعفات تسريب الغاز القاتل .

تفاصيل الواقعة





وكانت قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية شهدت منذ قليل وفاة عروسة في نهاية عقد الثاني من عمرها و إصابة عريسها ونقل الي غرفة العناية المركزة بسبب تسريب غاز داخل عشان الزوجية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وصول كل من حازم احمد اسماعيل النجار 23 سنة كفر يعقوب محجوز عناية والمتوفية ندا ابراهيم الشحات ابو العنين 18 سنة كفر يعقوب نتيجة احتباس غاز داخل طوارىء مستشفي كفر الزيات .

وفاة العروسه

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتبين أن تسريب غاز وراء الواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.